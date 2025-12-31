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HITNA POMOĆ BEZ PAUZE

Kako izgleda dežurstvo u novogodišnjoj noći

Zahvalnost onima koji bdiju nad sigurnošću svih

JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Ajla Pehlivan

31.12.2025

Dok većina građana odbrojava posljednje sate stare godine, novinari “Avaza“ večeras, 31. decembra, posjetili su ekipu Hitne medicinske pomoći u Sarajevu, jednu od ključnih službi koja praznike provodi bez pauze.

U prazničnoj noći, kada mnogi Novu godinu dočekuju uz porodicu i prijatelje, ljekari, medicinski tehničari i vozači hitne pomoći ostaju na prvoj liniji odgovornosti, spremni reagovati u svakom trenutku.

Atmosfera u dežurnim prostorijama je radna, ali smirena. Timovi su u punoj pripravnosti, opremljeni i fokusirani, svjesni da je novogodišnja noć često među najzahtjevnijima u godini. Uprkos i pojačanom obimu posla, svaki poziv dočekuju s profesionalnošću i posvećenošću, potvrđujući koliko je njihova uloga nezamjenjiva. Iako su spremni, apeluje se na građane da ovu noć provedu odgovorno, kako bi slavlje proteklo bez potrebe za velikim intervencijama.

Njihov rad i predanost podsjećaju da ulazak u Novu godinu, osim radosti, nosi i zahvalnost onima koji bdiju nad sigurnošću svih.

# NOVA GODINA
# SARAJEVO
# JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
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