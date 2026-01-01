Od danas skuplje cigarete u BiH

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) saopćila je da je Upravni odbor ove institucije donio odluku o visini minimalne i specifične akcize na cigarete i duhan za pušenje za 2026. godinu, koja stupa na snagu 1. januara 2026.

Prema odluci Upravnog odbora, minimalna akciza na hiljadu komada cigareta u 2026. godini iznosi 188,50 KM, odnosno 3,77 KM po pakovanju od 20 cigareta. Za poređenje, u 2025. godini minimalna akciza iznosila je 179 KM po hiljadu komada, odnosno 3,58 KM po pakovanju, što predstavlja povećanje od 9,50 KM ili 5,3 posto.

Specifična akciza na cigarete ostaje nepromijenjena i iznosi 1,65 KM po pakovanju od 20 cigareta. Akciza na duhan za pušenje utvrđena je na 80 posto minimalne akcize na cigarete i u 2026. godini iznosiće 150,80 KM po kilogramu, dok je u 2025. godini iznosila 143,20 KM, što predstavlja povećanje od 7,60 KM, odnosno također 5,3 posto.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH navode da će odluka biti objavljena na zvaničnoj web stranici UIO, gdje će proizvođači i distributeri moći pronaći detaljna uputstva o obavezama, rokovima za dostavljanje popisnih listi vezanih za zalihe akciznih proizvoda, kao i informacije o eventualnom formiranju novih maloprodajnih cijena.

Na osnovu dosadašnje prakse, povećanje akciza najvjerovatnije će rezultirati i rastom cijena cigareta i duhana na tržištu BiH.

Upravni odbor UIO BiH je takođe donio odluku o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2026. godine. Stopa ostaje nepromijenjena i iznosi 12 posto.