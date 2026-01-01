Fuad Kasumović darovao prvorođenu bebu u Zenici

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je, u okviru dugogodišnje tradicije, posjetio porodilište i darovao prvu bebu rođenu u Novoj godini. Prva beba u 2026. godini je dječak Abdulah Hasanović iz Vukotića.

Tokom posjete, Kasumović je čestitao roditeljima, ali i medicinskom osoblju koje je praznike provelo na radnom mjestu.

Kako je istaknuto, u novogodišnjoj noći rođeno je ukupno devet beba, što predstavlja posebno radostan početak godine za Zenicu.

- Ovo je lijepa i humana tradicija koju njegujemo svake godine. Rođenje djeteta je najveća radost za porodicu, ali i za cijeli grad. Čestitam svim roditeljima na prinovama, a posebnu zahvalnost upućujem doktorima, babicama i medicinskom osoblju koji su i u prazničnim danima brinuli o majkama i bebama. Prvoj bebi u Novoj godini, malom Abdulahu iz Vukotića, i njegovim roditeljima želim mnogo zdravlja, sreće i uspjeha u životu - kazao je Kasumović.