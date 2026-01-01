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GRADONAČELNIK ZENICE

Fuad Kasumović darovao prvorođenu bebu u Zenici

Kako je istaknuto, u novogodišnjoj noći rođeno je ukupno devet beba, što predstavlja posebno radostan početak godine za Zenicu

Kasumović darovao prvorođenu bebu. Gradska uprava Zenica

M. Až.

1.1.2026

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je, u okviru dugogodišnje tradicije, posjetio porodilište i darovao prvu bebu rođenu u Novoj godini. Prva beba u 2026. godini je dječak Abdulah Hasanović iz Vukotića.

Tokom posjete, Kasumović je čestitao roditeljima, ali i medicinskom osoblju koje je praznike provelo na radnom mjestu.

Kako je istaknuto, u novogodišnjoj noći rođeno je ukupno devet beba, što predstavlja posebno radostan početak godine za Zenicu.

- Ovo je lijepa i humana tradicija koju njegujemo svake godine. Rođenje djeteta je najveća radost za porodicu, ali i za cijeli grad. Čestitam svim roditeljima na prinovama, a posebnu zahvalnost upućujem doktorima, babicama i medicinskom osoblju koji su i u prazničnim danima brinuli o majkama i bebama. Prvoj bebi u Novoj godini, malom Abdulahu iz Vukotića, i njegovim roditeljima želim mnogo zdravlja, sreće i uspjeha u životu - kazao je Kasumović.

# ZENICA
# FUAD KASUMOVIĆ
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