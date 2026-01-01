Zeničani uz veliki vatromet i pjesmu Enesa Begovića sinoć zakoračili u 2026. godinu

Nekoliko hiljada Zeničana i gostiju tog grada sinoć je na otvorenom, na parkingu Kamberovića polju, dočekalo 2026. godinu uz veliki vatromet tačno u ponoć te pjesmu bh. pjevača Enesa Begovića.

U muzičkom programu, koji je počeo oko 18 sati, nastupili su još DJ i srbijanska pjevačica Katarina Živković.

Ulazak u Novu godinu prisutnim je čestitao te im poželio najbolje želje gradonačelnik Fuad Kasumović.

- Svima, vama, želim sve što je u 2025. bilo dobro da se nastavi; sve što je bilo loše - da zaboravite! Želim vam u 2026. da to bude najbolja godina u vašem životu do sada - svima vama pa i meni. Puno zdravlja, sreće i ljubavi - poručio je Kasumović, koji je najavio da će, nakon što se okonča rekonstrukcija Trga Alije Izetbegovića, doček Nove godine u tom gradu vratiti na spomenuti trg.

Obilježavanje Nove godine, jučer je, na istom mjestu u tom gradu, započelo i tradicionalnom proslavom Dječije Nove godine, tokom čega su se svojim igrokazom "Veseli voz" predstavili članovi Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, a na Novogodišnjem dječijem šlageru i Osnovne muzičke škole Zenica. Čudesnim foto-mraziranjem omogućeno je fotografiranje djece s Djeda Mrazom. Nastupio je i DJ Kids.

Radio-televizija Zenica bila je tehnički, a organizator dočeka 2026. godine na otvorenom u Zenici bila je Gradska uprava.