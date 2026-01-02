Mostarski muftija posjetio mitropolita Dimitrija

Muftija mostarski dr. Salem - ef. Dedović sa svojim saradnicima je uoči Nove godine posjetio mitropolita zahumsko-hercegovačkog, Dimitrija, a povod susreta bilo je čestitanje predstojećeg pravoslavnog praznika.

Tokom posjete, kako je objavljeno na stranici Muftijstva Mostar, upriličen je i obilazak muzeja u okviru Vladičanskog dvora, gdje su se muftija i saradnici upoznali sa zbirkom ikona iz različitih historijskih perioda, koje svjedoče o bogatom duhovnom i kulturnom naslijeđu.

- Tom prilikom, muftija je mitropolitu Dimitriju uručio pismo za patrijarha Porfirija u kojem je iskazao zahvalnost za upućenu pomoć postradalom stanovništvu sjevernog dijela Hercegovine, Gradu Konjicu i Općini Jablanica. Navedena pomoć je nedavno i implementirana putem lokalnih jedinica samouprave.

Susret je protekao u srdačnoj atmosferi, uz naglašavanje značaja međusobnog poštovanja, dijaloga i solidarnosti među vjerskim zajednicama - navedeno je.