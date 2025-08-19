Salem ef. Dedović: Snažne i racionalne poruke

Muftija mostarski dr. Salem ef. Dedović u nedjelju je poslao snažne poruke u Lukomiru tokom posebne duhovne svečanosti i mevludskog programa u okviru manifestacije „Dani tradicionalnih mevluda 2025“ Medžlisa Islamske zajednice Konjic.

Jasno je poručio da „nama nikakve, strane i tuđe i plemenske prakse ne trebaju“.

- U Lukomir dolaze ljudi iz cijelog svijeta. Lukomir je važna razglednica. I nije svejedno kakva je ta razglednica – kazao je, upozorivši na pojavu novih, neprimjerenih elemenata u ambijentu i kulturi ovog mjesta.

Istakao je da je važno da u Lukomiru vlada red, a ne nered, te da Bošnjaci ostanu vjerni praksi življenja islama na ovim prostorima – poručio je ef. Dedović.

Još jednom je pokazao kako se može živjeti u miru, slozi i duhovnosti, te kako islam nije nametnuta vjera. Efendija je poručio da je naš ovdašnji čovjek bio čovjek u punini, prožet tim vrijednostima i otvorenosti i humanosti, i ljubavi i plemenitosti, i dobrote i dobročinstva, kao što jeste i danas.

I kao takav treba da ostane i dok je svijeta i vijeka i dok je islama u Bosni. Takav islam, živi islam, živio se ovdje, ne mrtvi islam, ne usiljeni islam, ne vještački islam, ne nametnuti islam, ne plemenski islam, bile su njegove poruke.