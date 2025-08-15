Nihad Uk: Premijer grandioznih iluzija

Nihad Uk, premijer Kantona Sarajevo, postao je sinonim za političku neozbiljnost, promašene prioritete i grandiozne izjave koje vrijeđaju zdrav razum građana.

Dok se Sarajevo svakodnevno suočava s ozbiljnim infrastrukturnim i sigurnosnim problemima, on ponosno govori o “generacijskim projektima” poput obnove vodovodnih cijevi koje prokišnjavaju još od Austro-Ugarske, a to je tek “krpljenje rupa”, nikako historijska prekretnica koja će promijeniti živote građana.

U isto vrijeme poskupljuje voda koja dodatno opterećuje kućne budžete, dok realnih i dugoročnih rješenja nema ni na vidiku. Vlada koju predvodi opterećena je hapšenjima ministara, ali premijer umanjuje ozbiljnost korupcijskih afera i javno štiti stranačke kolege, umjesto da im okrene leđa i pokaže političku odgovornost.

Umjesto da energiju i resurse usmjeri na rješavanje gorućih problema u glavnom gradu, Uk se bavi PR potezima van granica BiH, poput slanja pomoći Crnoj Gori, dok u njegovom dvorištu, stanovnici MZ Širokača već godinu čekaju potpunu sanaciju klizišta koje prijeti da im uništi domove i ugrozi živote. Omiljena fraza ove vlade? Grandiozno, ali beskorisno.