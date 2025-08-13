Fuad Spahić: Tvorac malog raja

Kako pronaći spas od teških tema, političke krize i loših vijesti, svojim primjerom je pokazao Fuad Spahić iz Pribave kod Gračanice. Ovaj vrijedni i vješti čovjek ne samo da je pronašao duševni mir, već je i u godinama kada treba odmoriti odlučio uraditi korisne stvari, od možda motivirati i druge da poklone nešto slično svojoj okolini i svome zavičaju.

Na svome imanju u Pribavi, uz Tunjevački potok, Fuad je napravio mali raj.

Uz malu vikendicu, u kojoj se budi uz žubor potoka i pjesmu ptica, izgradio je i lovačku “čeku”, platformu visoku desetak metara s koje osmero izletnika može uživati u prelijepom pogledu na okolicu. Sve vlastitim rukama i napornim radom. Sada je to atrakcija koja privlači Fuadove prijatelje, planinare i izletnike.