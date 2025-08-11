Elvis Čaušević: Dostojanstvo u bolu

S preživjelim Fočacima i porodicama ubijenih tokom etničkog čišćenja Foče, svake godine u avgustu na Karlov most u ovom gradu dolazi i Elvis Čaušević.

Ni 33 godine nakon što je iz sela Trošanj, s ostalim civilima, odveden u policijsku stanicu, a potom i zloglasni KPD, Elvis ne odustaje od potrage za istinom i lokacijom koja tako dugo krije posmrtne ostatke njegovog djeda Mehmeda Ćerimagića.

S transparentom u rukama, na kojem je fotografija njegovog djeda i izjava koju je dao policiji tzv. srpske opštine Foča nakon nezakonitog privođenja 6. jula 1992., Elvis ne pokazuje srdžbu, ne poziva i ne želi osvetu, već dostojanstveno u svojoj boli poziva savjesne fočanske Srbe da otkriju gdje su mu djedove kosti.

I jučer je zatražio samo informaciju gdje su Mehmedove i kosti još 616 fočanskih Bošnjaka. Tri decenije od rata zaslužili su bar toliko da dobiju svoj mezar.