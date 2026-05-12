U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Dok Dodik slavi, dvojac u šoku

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte:

Visoki predstavnik Kristijan Šmit potvrdio je da odlazi s ove pozicije nakon pet godina provedenih u BiH. Donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u BiH i o tome je već obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira.

Zatražio je imenovanje nasljednika, a do tada će ostati na funkciji.

Istovremeno, u RS slave njegov odlazak, likujući da je ovo jedina Šmitova odluka kojom je zadovoljan Milorad Dodik.

S druge strane, predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković kažu da su ovom odlukom iznenađeni.

Radončić nakon odlaska Šmita poručio da Bećirović i Konaković moraju podnijeti neopozive ostavke.

Mandat političkog populizma Vlade FBiH: Trojka od 500 ispunila četiri obećanja.

Bosna i Hercegovina ide ka masovnom zatvaranju farmi. Slijede drastična poskupljenja hrane.

Barbarez otkrio karte za Mundijal. Saznajte koji Zmajevi će nositi snove nacije na SP.

Stoje projekti bez čije realizacije Sarajevo neće ličiti na ozbiljan grad: Šta će ti Skenderija, imaš tramvaj.

Proširena istraga na još jednu osobu za pljačku zlatare u Kalesiji. Ukradeni zlato i nakit još nisu pronađeni.

Analizirali smo po čemu ćemo pamtiti Šmita.

Sve više ljudi danas podršku, savjete i razumijevanje traži u chatbotovima i alatima baziranim na umjetnoj inteligenciji. Umjesto razgovora s roditeljima, prijateljima ili stručnjacima, mnogi se okreću aplikacijama poput ChatGPT-a kako bi podijelili svoje emocije, probleme i strahove. O ovome smo razgovarali s psihologinjom Arminom Čerkić.

Nakon primjene novog sistema ulaska i izlaska u Evropsku uniju (EES), gužve na granicama s Hrvatskom ne jenjavaju. Putnici na graničnom prijelazu Gradiška svjedoče da su granice zatrpane kolonama vozila.

Brojni građani negoduju zbog takvog tretmana na granicama s EU, jer se, kako navode, osjećaju kao građani drugog reda. Posebno se pitaju da li je zaista neophodno maltretiranje djece.

Pompezno najavljen autoput prije deceniju. Umjesto Sarajeva, Banja Luka - Beograd.

Da li je Amerika poražena u ratu u Iranu saznajte na stranama globusa.

Na Azurnoj obali danas počinje 79. izdanje Kanskog festivala. Više o tome čitajte na kulturnim stranama.

Također, večeras počinje i Eurovizija. Saznajte sve o ovogodišnjem izdanju.

