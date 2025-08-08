Jakov Milatović: Hitno uklanjanje spomenika

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović jučer je zatražio hitno uklanjanje spomenika komandantu četničkog pokreta iz Drugog svjetskog rata i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću.

Ovaj potez Milatovića je i više nego pravilna i racionalna odluka. S tim u vezi, Milatović je pozvao nadležne institucije da odmah preduzmu sve zakonske mjere: da utvrde odgovornost i bez odlaganja uklone ovaj spomenik.

Milatović je jasno poručio da podizanje spomen-obilježja osobi koja simbolizuje fašističku kolaboraciju, etničku i vjersku mržnju i masovne zločine nad civilima, predstavlja direktan pokušaj rehabilitacije ideologije koja je u suprotnosti s temeljnim vrijednostima antifašističke Crne Gore. Zatražio je hitno uklanjanje spomenika, postupanje Općine Berane, kao i djelovanje Vlade, policije i tužilaštva.

Postavljanje spomenika Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana, izazvalo je val ogorčenja i osuda širom Crne Gore i regije. Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori ocijenilo je ovaj čin kao “grubu provokaciju i uvredu za sve Bošnjake, ali i sve građane koji vjeruju u antifašizam i civilizacijske vrijednosti”. Pavle Đurišić (1909–1945) bio je četnički vojvoda i komandant jedinica u Crnoj Gori i Sandžaku tokom Drugog svjetskog rata. Početkom rata borio se u redovima jugoslovenske kraljevske vojske, da bi ubrzo postao jedan od ključnih ljudi u četničkoj hijerarhiji pod komandom Draže Mihailovića.

Ono po čemu je ostao upamćen nisu vojni podvizi, već monstruozni zločini nad civilnim stanovništvom – prvenstveno nad Bošnjacima. Milatović i Crna Gora ponovo su dokazali da su prijatelj Bosne i Hercegovine.