Rasima Nanić: Hrabra majka se ne predaje

Rasima Nanić, majka generala Armije Republike Bosne i Hercegovine, mnogo vremena provodi gledajući fotografije svoga sina heroja Izeta Nanića, koji je poginuo 5. avgusta 1995. godine.

Izet Nanić bio je jedan od najsimboličnijih i najhrabrijih komandanata Armije RBiH, a poginuo je kao komandant 505. bužimske brigade, ostavivši iza sebe legendu o odlučnosti, vojničkoj časti i nepokolebljivoj borbi za domovinu.

Nažalost, hrabru majku Rasimu zdravlje je počelo da izdaje nakon pogibije sina Nevzeta 1992., kada su Rasima i Ibrahim oboljeli od dijabetesa. S Izetovim odlaskom otišao je još jedan dio srca ove hrabre majke. Suprug Ibrahim je preminuo, a Rasima nastavlja borbu uz pomoć inzulina i lijekova za srce. Izdaju i noge i kičma, ali ponos na sinove heroje, na slavnog generala, daje joj snagu.

Iako joj je veoma teško, za naš medij je izjavila kako čeka dan kada će se ponovo u Džennetu susresti sa svojim Izetom i Nevzetom. Žene koje su preživjele smrt svojih sinova, muževa, očeva tokom počinjene agresije na državu Bosnu i Hercegovinu su naše heroine, koje su pokazale da se nikada ne predaju.