Ifet Mahmutović, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, ime je koje s razlogom ulijeva poštovanje na domaćoj i međunarodnoj sportskoj sceni.

Pod njegovim stručnim vodstvom, naš nacionalni tim nastavlja nizati uspjehe i potvrđivati status jednog od najuspješnijih kolektiva koje BiH ima.

Beskompromisna posvećenost, vrhunska priprema i jasna vizija, Mahmutović je utjelovljenje sportskog autoriteta koji zna prepoznati potencijal, izgraditi tim i voditi ga do vrha.

Njegov pristup ne trpi improvizaciju. Sve je podređeno disciplini, uigranosti i kolektivnom duhu koji iznova donosi medalje.

U vrijeme kada sport u BiH često grca u problemima, Mahmutović i njegova selekcija predstavljaju rijetku svijetlu tačku, simbol kontinuiteta, uspjeha i profesionalizma.

Rezultati koje postiže sa reprezentacijom nisu slučajnost, već proizvod predanog rada, taktičke mudrosti i nepokolebljivog sportskog duha.

Ifet Mahmutović ne traži pažnju, ali je svakako zaslužuje. Njegovo ime danas stoji kao sinonim za šampionsku dosljednost, a reprezentacija pod njegovim vodstvom, kao ponos nacije.