Kir Starmer: Historijska odluka?!

Mjesecima već cijeli svijet u nevjerici gleda užase kojima su izloženi stanovnici Gaze. Svoj glas protiv zločina koje izraelska vojska čini nad palestinskim civilima najprije su digli građani, aktivisti, ali raste i broj država koje više ne mogu mirno posmatrati novi genocid pred očima čovječanstva. Najava premijera Velike Britanije Kira Starmera (Keir) da će njegova vlada u septembru ove godine priznati državu Palestinu ohrabrila je borce za pravdu širom svijeta i djelimično vratila nadu da zlo na kraju uvijek bude pobijeđeno.

Starmer je kazao da će priznanje Palestine biti ozvaničeno neposredno pred zasjedanje Generalne skupštine UN-a, osim ako Izrael ne poduzme konkretne korake prema okončanju sukoba u Gazi i obnovi mirovnog procesa koji vodi ka rješenju koje podrazumijeva dvije države. Uz jasan stav Velike Britanije da aneksije teritorija na Zapadnoj obali neće biti.

Priznanje Palestine je neotuđivo pravo palestinskog naroda, saopćeno je iz kabineta britanskog premijera, uz najavu da će priznanje biti dio šireg mirovnog rješenja, te da sve nepodnošljivija situacija u Gazi i sve manje nade u mirovni proces zahtijevaju odlučnije korake. Ovakva najava iz Londona, uz informaciju da slične odluke razmatraju i Francuska i druge evropske zemlje, signalizira promjenu u međunarodnom pristupu ratu u Gazi i palestinskom pitanju.