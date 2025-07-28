Esma Palić: Simbol ponosa i dostojanstva

Prošle su tri decenije od pada tzv. zaštićene zone UN-a Žepa i zarobljavanja pukovnika ARBIH Avde Palića. Priča o heroju, koji je vlastiti život žrtvovao za spas ranjenika i civila iz ovog mjesta, a posebno hrabrosti i dostojanstvu s kojima je izašao pred ratne zločince, zadivila je svijet.

Svjestan da će biti zarobljen, razoružan, zatočen, a potom i ubijen – jer VRS se u Žepi pojavila poškropljena krvlju zarobljenih, svezanih i tek strijeljanih hiljada Srebreničana - Palić se nije plašio izaći pred zlikovce. Žepljacima je obećao da će biti spašeni i da će posljednji izaći iz enklave.

Na isti način, hrabro i visoko podignute glave, poslijeratne bitke za istinu, pravdu, za Avdine kosti, smiraj žrtava i dostojanstvo njihovih porodica, vodi i njegova supruga Esma. Žena koja je, uporedo s brigom o dvoje tada maloljetne djece, godinama tražila način kako da ga spasi.

Kada je nada potpuno zgasla, borba za Avdin život pretvorila se u potragu za njegovim posmrtnim ostacima, kako bi izmučene kosti heroja pronašle svoj smiraj. Esma ne govori često, ali kada progovori niti jedna riječ nije viška. Svaka ulijeva ponos što imamo osobe poput Avde i Esme, ali i otvara niz pitanja koja će ostati da lebde iznad naših glava.

- To presuditi može samo Svemoćni, ali mislim da se moglo uraditi puno više na njegovom spašavanju. Oni koji su tada obnašali vlast, koji su mogli da naprave pregovore, sami će sebi odgovoriti – kazala je Esma Palić u razgovoru za „Avaz“.