Anel Bećirspahić: Čovjek koji ne pristaje na tišinu

Tri godine i četiri mjeseca prošlo je od dana kada je u Kantonalnoj bolnici u Bihaću tokom poroda preminula Azra Bećirspahić i njena beba Merjem.

Njihova tragična smrt zauvijek je promijenila život Anelu Bećirspahiću, suprugu rahmetli Azre. Dok živi s ranama koje ne zacjeljuju i s kojima se nosi kako umije i zna, dotle Anel bije bitku sa sistemom. Vjerovao je u institucije ove zemlje, vjerovao je da će istina isplivati na vidjelo, kao i da će neko nešto reći, možda, priznati grešku.

Umjesto toga, istraga koju je otvaralo Kantonalno tužilaštvo u Bihaću u dva navrata je obustavljena. Prvi put jer vještaci iz Banje Luke nisu našli ništa sumnjivo, drugi put jer ni vještaci iz Tuzle nisu pronašli bilo kakvu odgovornost medicinskog osoblja. Niko nije pogriješio, odgovornosti nema.

To Bećirspahića nije pokolebalo. Na tišinu nije pristajao. Ni na šutnju. Svoju borbu je nastavio ne samo kao muž i otac, već i kao građanin. Svojom upornošću i istrajnošću dobio je dokumentaciju iz Tužilaštva USK koju je proslijedio na nezavisno vještačenje u Zagreb i u Niš i čiji rezultati bitno odstupaju od onih iz BiH. Štaviše, prikazuju odgovornost medicinskog osoblja i ljekarske greške.

Iako je išao putem koji lomi, jer, kako je u razgovoru za „Avaz“ priznao, trogodišnja borba ga je koštala i društvenog i poslovnog života, on ide dalje i bije bitke sa sistemom. Bećirspahić ne traži osvetu, već istinu, pravdu i odgovornost.