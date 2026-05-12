Tramp mora na pregled: Treniram minutu dnevno, maksimalno

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD, 26. maja će u Walter Reed National Military Medical Centeru obaviti godišnji sistematski i stomatološki pregled, saopćila je Bijela kuća.

Pregled je najavljen u kratkom saopćenju objavljenom u ponedjeljak navečer, a bit će to četvrta javno obznanjena Trampova posjeta medicinskim stručnjacima otkako se vratio na dužnost. Bijela kuća navodi da je riječ o redovnoj preventivnoj njezi i godišnjem pregledu.

Tramp narednog mjeseca puni 80 godina i bio je najstarija osoba izabrana za predsjednika SAD, zbog čega je njegovo zdravstveno stanje pod stalnom pažnjom javnosti. Ranije ovog mjeseca rekao je da se osjeća jednako kao prije 50 godina, a na događaju u Ovalnom uredu poručio je: "Osjećam se doslovno isto. Ne znam zašto. Nije zato što jedem najbolju hranu."

Prošle sedmice se našalio i na račun vježbanja, rekavši da trenira "otprilike jednu minutu dnevno, maksimalno". Njegov ljekar, kapetan američke mornarice Šon Barbabela (Sean Barbabella), nakon godišnjeg pregleda u aprilu 2025. naveo je da je predsjednik "u potpunosti sposoban" za obavljanje dužnosti vrhovnog komandanta te da ima 20 funti manje nego na pregledu 2020. godine, kada je bio na granici gojaznosti.

Nekoliko mjeseci nakon tog pregleda Tramp je ponovo kontrolisan zbog blagog oticanja potkoljenica. Testovi medicinske jedinice Bijele kuće pokazali su da ima hroničnu vensku insuficijenciju, stanje uobičajeno kod starijih osoba u kojem se krv zadržava u venama.

Sekretarka za medije Bijele kuće Karoline Levit (Leavitt) ranije je govorila i o modricama na nadlanicama, navodeći da su posljedica čestog rukovanja i upotrebe aspirina, koji Tramp uzima kako bi smanjio rizik od srčanog i moždanog udara. U oktobru je imao i polugodišnji pregled, kada je primio vakcinu protiv gripe i booster dozu protiv COVID-19, a kasnije je rekao da je tada preventivno uradio i napredno snimanje srca i abdomena.

Predstojeća stomatološka procjena dolazi nakon još dvije nedavne posjete lokalnom stomatologu u blizini njegovog imanja na Floridi. Pregled je zakazan desetak dana nakon očekivanog povratka sa samita u Pekingu s kineskim predsjednikom Si Đinpingom (Xi Jinping).