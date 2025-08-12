Prof. dr. sci. Dragan Švarc: Svjetski uspjeh

Klinika Cleveland je poželjela dobrodošlicu Radiochirurgiji Zagreb

Piše: Amila Ovčina

12.8.2025

Prof. dr. sci. Dragan Švarc (Schwarz), specijalist opće hirurgije, subspecijalist digestivne i onkološke hirurgije, te direktor Radiochirurgije Zagreb, postigao je ogroman uspjeh zahvaljujući svom znanju, praksi, edukaciji, kao i njegovim kolegama saradnicima, te je tako ova ustanova postala prva evropska članica Cleveland Clinic Connected.

Klinika Cleveland je poželjela dobrodošlicu Radiochirurgiji Zagreb, nakon rigoroznog pregleda sigurnosnih, kvalitetnih i standarda iskustva pacijenata u bolnici.

Naravno, prof. dr. sci. Dragan Švarc je ponosan, te je tako za „Dnevni avaz“ izjavio da je sretan što su uspjeli postati članica jedne od najboljih klinika na svijetu i na taj način dobili priliku da pacijente liječe na najkvalitetniji, najsigurniji i najmoderniji način.

Radiochirurgia Zagreb postala je vodeća hrvatska specijalistička bolnica za ranu dijagnozu i liječenje raka, koristeći neke od najnaprednijih tehnologija u borbi protiv raka. U proteklih sedam godina, Radiochirurgia Zagreb je liječila više od 10.000 pacijenata i analizirala više od 90.000 slučajeva, specijalizirajući se za rak pluća, jetre i prostate, učvršćujući svoju poziciju lidera u onkološkoj njezi, ne samo u Hrvatskoj već i u široj regiji južne i istočne Evrope.

Ovo je veoma značajan uspjeh za ovu ustanovu, Hrvatsku, ali i regiju.

