Pogledajte šta su na sastanku rekli Putin i Karan

Delegacija iz RS, u kojoj su bili predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik RS Siniša Karan i predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić, boravila je u Moskvi gdje su jučer razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Putin je na početku sastanka izrazio uvjerenje da će saradnja između Rusije i RS-a biti dodatno unaprijeđena.

- Između Srba i Rusa vijekovima gajimo bliske odnose i razumijevanje, nama je veoma drago da vas vidimo u Moskvi - rekao je Putin.