Pogledajte šta su na sastanku rekli Putin i Karan

Delegacija iz RS, u kojoj su bili predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik RS Siniša Karan i predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić, boravila je u Moskvi gdje su jučer razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Putin je na početku sastanka izrazio uvjerenje da će saradnja između Rusije i RS-a biti dodatno unaprijeđena.
- Između Srba i Rusa vijekovima gajimo bliske odnose i razumijevanje, nama je veoma drago da vas vidimo u Moskvi - rekao je Putin.
Dodika je nazvao svojim prijateljem i pohvalio učešće delegacije RS u manifestaciji povodom Dana pobjede.
- Znamo da se i u RS obilježava. Cijenimo one koji su svojim životima branili pravo na život i nezavisnost. Uspostavili smo redovnu saradnju s Dodikom, važno je da dijelite iste stavove. Naši odnosi su zasnovani na vijekovnim odnosima prijateljstva. Imam slične pristupe za stanje u BiH i Evropi. Borimo se pravedniji međunarodni poredak, bez miješanja u unutrašnje odnose.
Na to mu je Karan odgovorio da se odnosi između Rusije i RS temelje na iskrenom povjerenju te da postoji osjećaj bratstva između srpskog i ruskog naroda.
- Na našim narodima je počinjen genocid u Drugom svjetskom ratu i mi smo izvojevali pobjedu nad fašizmom. RS nikad nije bila pokorena. Želim naglasiti da je historijsko nasljeđe bila podloga na kojem je nastala RS. RS je politički odgovor na historijsko stradanje, kako se nikada ne bi ponovila.
Pored Putina, sastanku je prisustvovao i ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov.