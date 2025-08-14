LIČNOST DANA

Donald Tramp: Jedini autoritet

Već duže vrijeme Tramp je intenzivno posvećen postizanju sporazuma u ratu koji traje duže od tri godine

Tramp: Mora mu se odati priznanje. AP

Piše: Amila Ovčina

14.8.2025

Rusija će snositi posljedice ako ne krene prema mirovnom dogovoru o ratu u Ukrajini, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) nakon jučerašnjih razgovora s liderima evropskih država i ukrajinskim predsjednikom Volodomirom Zelenskim, a prije najavljenog samita s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Već duže vrijeme Tramp je intenzivno posvećen postizanju sporazuma u ratu koji traje duže od tri godine i koji je do sada odnio stotine hiljada života. Bez obzira na zamjerke zbog njegove nepredvidivosti, zbog angažmana na približavanju suprotstavljenih stavova između zaraćenih strana mora mu se odati priznanje. Pogotovo ako se uzme u obzir da je ruska vojska ostvarila značajne uspjehe na frontu, te da je Tramp možda i jedina osoba s autoritetom i moći da zaustavi stradanja. Zato se od predstojećih razgovora predsjednika SAD i Rusije mnogo očekuje.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.