Donald Tramp: Pomiritelj svijeta

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) oglasio se u noći s ponedjeljka na utorak čime je potvrdio da je su Izrael i Iran nakon dvanaest dana intenzivnih napada pronašli primirje. Uloga Trampa zaista je velika u ovome svemu. I dok se u neke druge ratove nisu uključivale druge zemlje, najveću pažnju tokom posljednje dvije sedmice, ali i ranije izazvao je sukob na Bliskom istoku.

Svjetske sile - Rusija, Kina, Amerika, Turska, svoj fokus su prebacile na ovaj sukob.

Državljani okolnih zemalja, ali i Evrope i svijeta strahovali su od trećeg svjetskog rata. Izrael je prvo napao Iran, pa je Iran uzvratio, a onda se umiješala i Amerika koja je gađala tri nuklearna postrojenja Irana, nakon čega se Iran „osvetio“ pa napao američke baze u Kataru, Iraku i Bahreinu.

Tenzije su bile velike, a sve oči bile su uprte u dalja događanja, odnosno da li će situacija dodatno eskalirati, ipak malo se sve smirilo. Do kada, ne zna se.

Član Predstavničkog doma SAD nominovao je Trampa za Nobelovu nagradu za mir nakon što je on posredovao u postizanju sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Irana