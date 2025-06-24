Safet Zec: Veliki umjetnik

Akademski slikar Safet Zec, jedan je od najznačajnijih umjetnika u našoj zemlji, ali i Evropi, a 3. jula ove godine bit će otvorena njegova izložba u sarajevskoj Vijećnici u 18 sati.

Povod izložbe koja nosi naziv je “Suze i molitva” je obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici.

I danas nakon 30. godina važno je uvijek opominjati javnost, buduće generacije i svijet da se ovakvo zlo, to jeste genocid nikada i nikome ne ponovi. Ova izložba možda je i pravi momenat, s obzirom da situacija na Bliskom istoku nije nimalo idealna. Treba ukazivati na mir! Zec ukazuje na to da iako se bacaju bombe, razruši grad, zemlja će se neka zauzeti, ali šta će biti sa stanovništvom?!

Zec je još 70-tih godina prošlog stoljeća postao glavnim predstavnikom poetskog realizma. Njegova djela izložena su u značajnim evropskim i svjetskim galerijama i muzejima. Do sada je priredio preko 200 samostalnih izložbi. Za svoj rad je dobio preko 40 stručnih nagrada i priznanja. Godine 2007. dodijeljen mu je Orden za umjetnost Republike Francuske kada je proglašen vitezom umjetnosti.

Godine 2024. predstavljao je Veneciju na velikom Venecijanskom bijenalu.

Njegovi poznati opusi su “Zagrljaj”, “Egzodus”, “Molitva”, “Suze”, “Hljeb”, “Krošnje”, “Sobe”, Kuće”, “Prozori”, “Nike - grčka boginja pobjede” i tako dalje.