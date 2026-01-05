Nermin Tulić, istaknuti bh. glumac, slavi 74. rođendan

Na današnji dan 1952. godine, u Sarajevu je rođen Nermin Tulić, bosanskohercegovački filmski i pozorišni glumac. Tulić je diplomirao 1978. godine na Odsjeku za scensku umjetnost Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Ostvario je brojne uloge u svim sarajevskim pozorištima, na televiziji, filmu i radiju. Dobitnik je mnogih nagrada, od kojih izdvaja Zlatni lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra MESS 1998. Od 1993. do 2015. bio je direktor Pozorišta mladih Sarajevo. Stradao u granatiranju Sarajeva Početkom agresije na RBiH (1992. - 1995.) pogođen je granatom, kada je izgubio obje noge, ali i nakon te tragedije vratio se poslu koji voli. Pozorišnu scenu uvijek je stavljao na prvo mjesto, a najpoznatije predstave u kojima je glumio su: "Kralj lir", "Bašeskija, san o Sarajevu", "Ljepotica i zvjer" i "Kad bi ovo bila predstava". Najbolje filmske uloge ostvario je u filmovima: "Duhovi Sarajeva", "Go West", "Ljeto u zlatnoj dolini" i "Sve džaba".

Marko Marulić . Wikipedia.org Marko Marulić . Wikipedia.org

Umro pjesnik Marko Marulić, „otac“ hrvatske književnosti 1524. - Umro pjesnik Marko Marulić, „otac“ hrvatske književnosti. Zaslužan je i za prvu upotrebu riječi psihologija u svom djelu „Psichiologia de ratione animae humanae“. Veličinu Marulićevog stvaralaštva potvrđuje činjenica da je Tomas Mor (Thomas More) čitao Marulićev „Evanđelistar“ u tamnici neposredno prije smrti, te da je Franjo Saleški uvijek sa sobom nosio njegovo djelo „Institucije“. 1855. - Rođen američki pronalazač King Džilet (King C. Gillette), koji je izumio nožić za brijanje kod nas poznat kao "žilet", prema francuskoj verziji njegovog prezimena. Osnivač je kompanije “Gillette”. 1874. - Američki fiziolog Džozef Erlanger (Joseph), dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1944. godine za otkriće različitih vrsta živčanih vlakana, zajedno s američkim fiziologom Herbertom Spenserom Gaserom (Spencer Gasser), rođen je na današnji dan. Međunarodna astronomska unija je, 22. januara 2009., Erlangerovim imenom nazvala jedan krater na Mjesecu. 1895. - Njemački fizičar Vilhelm Konrad Rentgen (Wilhelm Conrad Rontgen) otkrio je posebnu vrstu elektromagnetskog zračenja - X-zrake, kasnije po njemu nazvane "Rentgenski zraci", što je omogućilo ogroman napredak u medicinskoj dijagnostici. Za to otkriće dobio je Nobelovu nagradu za fiziku, 1901. godine. 1925. - Neli Tejlor Ros (Nellie Tayloe Ross) postala guvernerka američke savezne države Vajoming, kao prva žena-guverner u historiji SAD.

Robert Selden Duval . Wikipedia.org Robert Selden Duval . Wikipedia.org

Rođen američki glumac, reditelj i oskarovac Robert Selden Duval 1931. - Rođen Robert Selden Duval (Robert Selden Duvall), američki glumac i reditelj, koji je dobio Oskara za izvanrednu ulogu Toma Hagena u filmovima “Kum” i “Kum II”. Osim toga, četiri puta je nagrađen Zlatnim globusom. Njegova rečenica: "Volim miris napalma ujutro" iz “Apokalipse danas” postala je kultni dio filmske historije. Režirao je hvaljeni film “Apostol”, o svećeniku koji bježi od zakona, te “Assasination Tango”, triler o jednom od njegovih najdražih hobija - tangu. 1932. - Umberto Eko (Umberto Eco), italijanski romanopisac, esejist, filozof i lingvist, rođen je na današnji dan. Svoje sveobuhvatno znanje o srednjem vijeku Eko je iskoristio u romanu “Ime ruže”, objavljenom 1980., prema kojem je kasnije snimljen istoimeni film sa Šonom Konerijem (Sean Connery) u glavnoj ulozi. Bio je profesor na Univerzitetu u Bolonji, a dobio je više od 30 počasnih doktorata širom svijeta. 1933. - Rođena Radmila Bakočević, srbijanska operska diva. Tokom karijere Radmila je pjevala u gotovo svim važnim operskim kućama širom svijeta. Nakon penzioniranja sa scene radila je kao profesorica pjevanja na nekoliko univerziteta. 1941. - Umrla Ejmi Đžonson (Amy Johnson), engleska avijatičarka, pionirka engleskog vazduhoplovstva. Kada je u junu 1929. godine naučila letjeti, Ejmi je postala prva žena-pilot u svijetu.

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