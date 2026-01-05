Odron u naselju Cim: Saobraćaj na dionici Mostar – Goranci obustavljen

U mostarskom naselju Cim, na dijelu ceste Mostar – Goranci, poznatijem kao Tutina strana, došlo je do odrona zemlje na privatnoj parceli.

Uz koordinaciju Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara, na teren su izašli prometni i građevinski inspektor iz Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove, pripadnici Civilne zaštite Grada Mostara, radnici „Elektroprivrede HZ HB“ te „Eroneta“, potvrđeno je iz Gradske uprave Mostar.

Nadležna gradska služba naložila je potpunu obustavu saobraćaja na dionici ceste od mjesta odrona prema Gorancima, te se građani mole da koriste alternativne saobraćajnice.

Pripadnici policijske uprave Mostar su osigurali mjesto događaja, dok su radnici „Elektroprivrede HZ HB“ poduzeli dodatne mjere kako bi se osigurala stabilnost stuba električne energije koji se nalazi u neposrednoj blizini odrona i time spriječila eventualna opasnost za građane i promet.

- Grad Mostar će, u saradnji s nadležnim službama, nastaviti s provedbom svih potrebnih sigurnosnih mjera radi potpunog osiguranja spomenutog lokaliteta, a u narednom razdoblju započet će se s izradom projekta sanacije odrona, nakon čega će uslijediti daljnje aktivnosti na trajnom rješavanju ovog problema.

O svim daljnjim koracima javnost će biti pravodobno obaviještena - poručili su iz Gradske uprave Mostar.