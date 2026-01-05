Rijeka Buna poplavila put između Blagaja i Bune

Rijeka Buna se izlila iz svog korita i poplavila put između Blagaja i Bune, stvarajući poteškoće u saobraćaju i zabrinutost lokalnog stanovništva.
Lokalne vlasti apeliraju na građane da prate službena upozorenja i izbjegavaju područja pogođena poplavama dok nadležne službe ne poduzmu sve neophodne mjere zaštite.
Zbog mogućeg daljeg rizika od poplava uzrokovanih obilnim padavinama, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine ranije je zatražilo od Evropske unije aktivaciju satelitskog snimanja regije Hercegovine, posebno gornjeg toka Neretve.
Satelitsko snimanje bit će realizirano kroz Copernicus Emergency Management Service (EMS), a cilj je što brže procijeniti utjecaj padavina na pogođeno područje i izvršiti inicijalnu procjenu eventualnih šteta.
Dobijeni podaci omogućit će nadležnim institucijama efikasnije planiranje i provođenje mjera zaštite i spašavanja, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH. Ministarstvo je ranije uspješno sarađivalo sa Copernicus službom u slučajevima prirodnih nesreća, uključujući poplave i druge vanredne situacije.
Ova aktivnost se realizira kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije, čija je Bosna i Hercegovina punopravna članica od 2022. godine, što omogućava bržu i efikasniju međunarodnu podršku u situacijama povećanog rizika od prirodnih i drugih nesreća.