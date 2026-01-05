Rijeka Buna poplavila put između Blagaja i Bune

Rijeka Buna se izlila iz svog korita i poplavila put između Blagaja i Bune, stvarajući poteškoće u saobraćaju i zabrinutost lokalnog stanovništva.

Lokalne vlasti apeliraju na građane da prate službena upozorenja i izbjegavaju područja pogođena poplavama dok nadležne službe ne poduzmu sve neophodne mjere zaštite.