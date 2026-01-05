Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZLILA SE IZ KORITA

Rijeka Buna poplavila put između Blagaja i Bune

Lokalne vlasti apeliraju na građane da prate službena upozorenja i izbjegavaju područja pogođena poplavama

Rijeka Buna poplavila put između Blagaja i Bune. Blagaj info

M. Až.

5.1.2026

Rijeka Buna se izlila iz svog korita i poplavila put između Blagaja i Bune, stvarajući poteškoće u saobraćaju i zabrinutost lokalnog stanovništva.

Lokalne vlasti apeliraju na građane da prate službena upozorenja i izbjegavaju područja pogođena poplavama dok nadležne službe ne poduzmu sve neophodne mjere zaštite.

Zbog mogućeg daljeg rizika od poplava uzrokovanih obilnim padavinama, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine ranije je zatražilo od Evropske unije aktivaciju satelitskog snimanja regije Hercegovine, posebno gornjeg toka Neretve.

Satelitsko snimanje bit će realizirano kroz Copernicus Emergency Management Service (EMS), a cilj je što brže procijeniti utjecaj padavina na pogođeno područje i izvršiti inicijalnu procjenu eventualnih šteta.

Dobijeni podaci omogućit će nadležnim institucijama efikasnije planiranje i provođenje mjera zaštite i spašavanja, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH. Ministarstvo je ranije uspješno sarađivalo sa Copernicus službom u slučajevima prirodnih nesreća, uključujući poplave i druge vanredne situacije.

Ova aktivnost se realizira kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije, čija je Bosna i Hercegovina punopravna članica od 2022. godine, što omogućava bržu i efikasniju međunarodnu podršku u situacijama povećanog rizika od prirodnih i drugih nesreća.

# BUNA
# BLAGAJ
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.