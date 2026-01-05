U Hercegovini se izlijevaju rijeke iz korita

Usljed obilnih kišnih padavina, rijeka Buna se izlila iz korita, a vanrednu obavijest o tome izdali su iz Uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Upozorili su na moguće posljedice obilnih padavina na ovom području. U porastu je i vodostaj Radobolje u Mostaru, a iz Uprave su obavijestili i o poplavama na području Žitomislića južno od Mostara.

Također, u mostarskom naselju Cim se aktiviralo novo klizište usljed čega je odsječeno osam kuća.

Nadležne službe prate stanje na terenu i poduzimaju potrebne mjere u skladu s važećim planovima zaštite i spašavanja.

- Civilna zaštita je reagovala i bila u Cimu na mjestu odrona zemlje na cestu zajedno sa JP Komunalno i policijom,te na Bunskom mostu gdje je situacija riješena i nema prijetnje od vode. Što se tiče Žitomislića izvršen je obilazak područja te je situacija stabilna - kazali su iz Gradske uprave Mostar.

I u drugim dijelovima Hercegovine padavine pričinjavaju probleme.

Na magistralnom putu Nevesinje-Gacko obustavljen je saobraćaj zbog izlivanja rijeke Zalomke, kako je potvrđeno iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Policija je zaustavila saobraćaj.