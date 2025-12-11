Zemljotres jačine 3.2 po Rihteru pogodio Hercegovinu

Zemljotres jačine 3.2 pogodio je danas Bosnu i Hercegovinu, saopćio je Evropski mediteranski seizmološki centar.
NEDALEKO OD MOSTARA
JAVLJA EMSC
Epicentar je bio oko 2 kilometara od Ljubinja
Zemljotres u BiH. EMSC
Zemljotres jačine 3.2 pogodio je danas Bosnu i Hercegovinu, saopćio je Evropski mediteranski seizmološki centar.
Prema podacima EMSC-a, potres magnitude 3.2 dogodio se danas u 14:15 sati po lokalnom vremenu, a epicentar je bio oko 2 kilometara od Ljubinja na dubini od 8 km.
Za sada nema podataka o materijalnoj šteti.