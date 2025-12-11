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JAVLJA EMSC

Zemljotres jačine 3.2 po Rihteru pogodio Hercegovinu

Epicentar je bio oko 2 kilometara od Ljubinja

Zemljotres u BiH. EMSC

M. Až.

11.12.2025

Zemljotres jačine 3.2 pogodio je danas Bosnu i Hercegovinu, saopćio je Evropski mediteranski seizmološki centar.


Prema podacima EMSC-a, potres magnitude 3.2 dogodio se danas u 14:15 sati po lokalnom vremenu, a epicentar je bio oko 2 kilometara od Ljubinja na dubini od 8 km.

Za sada nema podataka o materijalnoj šteti.

# HERCEGOVINA
# ZEMLJOTRES
# LJUBINJE
# BIH
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