Efendić ima "rješenje" za problem sa snijegom: Promjena vlasti!

U Sarajevu su ovih dana građani, ali i nadležni, suočeni s problemima u čišćenju snijega, što je ponovo otvorilo pitanje stanja komunalne infrastrukture i kapaciteta kantonalnih preduzeća.

- Mislim da, nažalost, u Kantonu Sarajevo nema rješenja ovog problema dok se ova vlast ne promijeni. Mislim da je ovdje vlast imala sasvim dovoljno vremena. To je već 7-8 godina ove vlasti, "Trojke". I prije toga, Elmedin Konaković je bio tri godine premijer. I on je nekako unio u našu politiku taj jedan princip nekompetentnosti, neznanja u svakoj oblasti, koja se odlikuje time da je puno priča, nikakvih rezultata - kazao je načelnik sarajevske opštine Novi Grad i predsjednik Stranke za BiH, Semir Efendić, koji je u "Danu uživo" komentarisao probleme Sarajlija, ali i ostalih građana Bosne i Hercegovine sa "iznenadnim" snježnim padavinama i nekompetentnošću vlasti.

Jučer i prekjučer glavna tema u BiH bilo je čišćenje snijega. Negodovali su građani, branili se nadležni, a većina gradova bila je u haosu. Jeste li zadovoljni kako je Rad reagovao na padavine?

Ja sam jučer samo dao jednu informaciju, a ona je činjenica da u jednom trenutku od svih vozila koje je trebalo imati komunalno preduzeće Rad na ulicama Novog Grada tri su bila ispravna.

Šta se desilo pa se u tako kratkom vremenu pokvarilo mnogo vozila?

Taj broj je svakako mali, ali i to malo izgleda loše servisirano i eto imamo situaciju da moramo barem znati uzroke tog stanja. Ono je očito vezano za nedostatak mehanizacije, pa vjerovatno i ljudi.

Provjerava li iko kakvo je stanje tih firmi, odnosno njihovih vozila, prije nego li dobiju taj posao?

To je uglavnom na papiru sve u redu. Pa i kada vi posjetite bazu Rada, vjerovatno su vozila tamo na broju i mi smo imali garantovanih šest vozila cijelo vrijeme. Ovdje je problem pak dublji. Jeste da su vremenske nepogode napravile puno problema i šire od Sarajeva, ali u Sarajevu taj komunalni sektor ne funkcioniše jako dugo. Ovo je već hronični problem. Imali ste informaciju da šest, sedam ili osam godina nije nabavljeno nijedno vozilo za komunalno preduzeće Rad. Ne samo Rad, već i druga preduzeća su u velikim problemima. Mi, znate, da smo imali prošle godine leptospirozu zato što nije bilo nekoliko godina deratizacije, dezinsekcije, zato što nije bilo redovno košenja trave. Mi sa tim stvarima imamo problema u Sarajevu. Znamo kakvi su problemi sa vodovodom i kanalizacijom, da nekada mjesecima je potrebno da se jedan kvar sanira. Ja sam više puta pisao i o sanaciji rasvjete. Mi imamo situaciju da nema nikoga da popravi sijalicu koja ne radi. Da i to zna da traje mjesecima. Kod nas ima poslovica u narodu: "Ne pada snijeg da prekrije brijeg, već da svako pokaže svoj trag". Ovaj put očito se pokazalo da preduzeće Rad, koje je sa dugom tradicijom u Sarajevu, dakle faktički ono je tu više od 50 godina u održavanju naših ulica, zaista više nije u kapacitetu ili u snazi da to radi. Prije svega mislim da je uzrok politika. Ta politika koja se godinama prelama i preko komunalnog i tog javnog sektora je dovela do toga da, jednostavno, preduzeća su uništena. Da ona više nemaju snage. Ne možete ući u ovakve ekstremno teške uslove bez spremne mehanizacije i ljudi. Ja pretpostavljam da je uzrok kvarenja svih ovih mašina neservisiranje.

Danas informacija da KJKP Rad godišnje troši preko 2 miliona KM na popravke mašina. Zašto se o stanju mehanizacije ne razgovara prije početka zimske sezone, nego kada se problemi dese?

Zato što su vozila dotrajala. Ona imaju svoj rok trajanja. Servisiranje se može isplatiti do određene tačke, a nakon toga je vjerovatno isplativije kupovati novo vozilo. Ja vas podsjećam da smo imali informacije u jednom trenutku da to preduzeće nije imalo novca da registruje vozila, da su imali mnogo neregistrovanih vozila, kada su bili problemi vezani za odvoz smeća. Ali šta se ovdje dešava? Ja mislim da u posljednjih pet ili šest godina već imamo trećeg, četvrtog direktora po redu. Direktorica, pa direktor, pa v.d., pa jednog optuže, pa privedu itd. Prije svega ovi problemi nastaju od Vlade i Skupštine KS. Prelama se. Dakle, to preduzeće nema ni prilike, ni mogućnosti da postavi stvari na svoje mjesto, da vidi šta su im problemi, da naprave plan, da kupe dovoljne organizacije. Uvijek se tu prelomi preko nekog direktora koji biva smijenjen, bude postavljen novi. Onda je pitanje ko će biti izvršni direktor i ko će koga zaposliti. I niko se ovim stvarnim problemima i ne bavi. Mislim da, nažalost, u Kantonu Sarajevo nema rješenja ovog problema dok se ova vlast ne promijeni. Mislim da je ovdje vlast imala sasvim dovoljno vremena. To je već 7-8 godina ove vlasti, "Trojke". I prije toga, Elmedin Konaković je bio tri godine premijer. I on je nekako unio u našu politiku taj jedan princip nekompetentnosti, neznanja u svakoj oblasti, koja se odlikuje time da je puno priča, nikakvih rezultata. Nigdje djela od tog svega nema. I to je uzrokovalo ovo jednostavno da je cijela komunalna privreda u kolapsu. I preduzeće radi. Mi znamo kako je sa ljetnim održavanjem i zelenih površina, i kvarovima, elektromrežna, odnosno na javnoj rasveti, na vodovodnoj mreži i ostalom. Sva su preduzeća u skoro istoj situaciji. Nedostaje mehanizacija i nedostaje ljudi. I to na oko nisu teški problemi, ali onaj ko bi trebao da ih riješi, a to je Vlada u kojoj je uvijek koalicija, to je Skupština, u kojoj je također koalicija, i ti svi interesi se prelamaju. Ova preduzeća na kraju trpe posljedice. Ja bih predlagao da se donese zakon kojim će se dio nadležnosti prenijeti na opštinu u Kantonu Sarajevo. Mi bi bili spremni kao opštine, ja vjerujem da druge opštine preuzmu dio tih poslova kada bi se donio adekvatan zakon, jer sarajevski kantonalni zakon zato je zadužio kantonalna preduzeća. Ja moram reći da samo opštine Novi Grad godišnje uzme oko 25 miliona konvertibilnih maraka poreza na dohodak koji 43 hiljade zaposlenih stanovnika opštine Novi Grad plaćaju i ta sredstva završavaju zato što mi, kao navodno, imamo zajedničku komunalnu infrastrukturu ili opskrbu u Kantonu Sarajevo. U svim drugim kantonima minimalno 34% poreza na dohodak pripada opštinama. Kada bi to prenijeli na Novi Grad ili na Kanton Sarajevo, mi bi imali 25 miliona maraka godišnje i više i mogli bi ne samo za održavanje snijega, nego za sve drugo što nam treba nabaviti adekvatnu opremu. Sve to negdje nestane u ovom velikom bunaru budžeta Kantona Sarajevo kojem nisu dovoljno ni ta sva sredstva.|