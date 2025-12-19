Efendić: "SDP godinama radi na slabljenju države, priča o 'fildžanistanu' je Karadžićeva retorika"

Semir Efendić, predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu i načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, komentarisao je aktuelnu političku situaciju u BiH u programu televizije Hayat.

On je ranije upozorio da SDP djeluje na slabljenju države i da se suprotstavlja Bošnjacima kao političkom faktoru.

- To je analiza trenutnog stanja u BiH. Država je u teškom stanju. Slaba država BiH znači slab bošnjački politički faktor, a SDP već godinama radi na tom slabljenju - rekao je Efendić.

Ranije je Vojin Mijatović, dopremijer Federacije, podnio apelaciju u vezi izbora rukovodstva Općine Novi Grad, koja je prihvaćena, što Efendića nije iznenadilo.

- Odavno je Mijatović najavljivao obračun s Općinom Novi Grad. Naša zemlja ima ustavno uređenje i garantuje učešće tri konstitutivna naroda. Činjenica je da Bošnjaci imaju svoja mjesta u ustavnom sistemu BiH. SDP bi želio da to nije tako. U glavnim državnim institucijama gotovo da su 'pometeni' Bošnjaci. Sve što je predstavljalo snagu BiH, prepušteno je", naveo je.

"Nikšić protiv države BiH"

Efendić je komentarisao i tvrdnje SDP-a da se ne bore za jednakost, već za "fildžanistan".

- Priča o 'fildžanistanu' je Karadžićeva retorika. Velikosrpska. Niko nije želio ništa slično tome. To je glupost i optužbe su sulude. To govori o njihovoj bliskosti sa Srbijom jer dijele isti narativ - istakao je.

Vrh ledenog brijega

Činjenicu da granični prelaz Bosanska Gradiška nije otvoren, Efendić vidi kao vrh ledenog brijega.

- Premijer FBiH Nermin Nikšić zastupa druge politike i na strani je HDZ-a i SNSD-a. Pokazuje da služi politici koja ne radi za BiH. Tražili smo Vijeće ministara bez Milorada Dodika, ali Trojka to nije htjela. Od strane Dragana Čovića su nagovoreni i ucjenjeni da uđu u Vijeće ministara s njim. Sve što sada gledamo posljedica je njihove želje za vlašću - kazao je.

- U dobre namjere Hrvatske jedino još vjeruje Elmedin Konaković koji hvali Plenkovića ismijavajući BiH i njene građane. Kada se desio odron, Hrvatska nikada nije dozvolila obnovu Unske pruge. To bi mnogo značilo za privredu i turizam, ali to je njihov odnos prema BiH - dodao je.