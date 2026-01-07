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Pravoslavni vjernici danas slave Božić

Vjeruje se da će onome u čijem dijelu česnice bude novčić naredna godina biti posebno sretna

Pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Božić. Avaz

A. O.

7.1.2026

Pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave jedan od najvećih hrišćanskih praznika Božić – dan rođenja Isusa Hrista.

U satu rođenja Isusa Hrista zvijezda je obasjala Vitlejemsku pećinu, a na nebu su anđeli zapjevali "Slava Bogu na visini i na zemlji mir, među ljudima dobra volja".

Bogomladencu su se prvo poklonili pastiri, koji su mu darovali jagnje, a potom tri mudraca koja su mu na dar donijeli smirnu, tamjan i zlato. Božić je praznik sa dosta običaja i njegova proslava počinje odlaskom na jutarnju liturgiju, na kojoj vjernici koji su postili Božićni post pristupaju Svetoj tajni pričešća.

Nakon liturgije, ukućani se okupe oko božićne trpeze, pomole se Gospodu, a zatim pjevajući tropar "Roždestvo tvoje Hriste Bože naš", okreću i lome česnicu - pogaču u koju je stavljen novčić.

Vjeruje se da će onome u čijem dijelu česnice bude novčić naredna godina biti posebno sretna.

Božić je porodični praznik, taj dan se ne ide u posjete, sa izuzetkom polaznika ili položajnika - muške krštene osobe koji dolazi u kuću slavljenika i prvi čestita Božić. Božić se slavi tri dana, a vjernici se pozdravljaju sa "Mir Božiji - Hristos se rodi", uz otpozdrav "Vaistinu se rodi".

Pored Srpske pravoslavne crkve, Božić 7. januara proslavljaju Ruska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Sveta Gora, starokalendarci u Grčkoj i egipatski Kopti, koji kao svoj bogoslužbeni poštuju julijanski kalendar. Uz Vaskrs i Duhove, Božić spada među tri najveća hrišćanska praznika.

Svim pravoslavnim vjernicima sretan Božić želi redakcija ''Dnevnog avaza''.

# BOŽIĆ
# ISUS HRIST
# PRAVOSLAVNA CRKVA
# BLAGDAN
# PRAVOSLAVNI BOŽIĆ
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