Snijeg i led paralizovali kretanje u centru grada

Pješačke staze i ulice u starom dijelu grada i dalje nisu adekvatno očišćene od snijega i leda. Na brojnim lokacijama snijeg se pretvorio u led ili raskvašenu smjesu, što značajno otežava kretanje pješaka i povećava rizik od klizanja, padova i povreda.

Građani su primorani kretati se oprezno, sitnim koracima, često birajući kolovoz umjesto trotoara, jer su pojedini dijelovi gotovo neprohodni.

Posebno su pogođene frekventne ulice u centru i starom jezgru grada, kao i prilazi stambenim i poslovnim objektima, gdje danima nije bilo vidljive intervencije nadležnih službi.

Stanovnici ističu da ovakvo stanje predstavlja poseban problem za starije osobe, djecu i osobe s otežanim kretanjem, te apeluju na nadležne da što prije uklone snijeg i led kako bi se osigurala sigurnost svih učesnika u saobraćaju.