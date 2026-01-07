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LOŠE STANJE

Snijeg i led paralizovali kretanje u centru grada

Građani su primorani kretati se oprezno, sitnim koracima, često birajući kolovoz umjesto trotoara, jer su pojedini dijelovi gotovo neprohodni

Neodržavane ulice u starom dijelu grada - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Z. Voloder

7.1.2026

Pješačke staze i ulice u starom dijelu grada i dalje nisu adekvatno očišćene od snijega i leda. Na brojnim lokacijama snijeg se pretvorio u led ili raskvašenu smjesu, što značajno otežava kretanje pješaka i povećava rizik od klizanja, padova i povreda.

Građani su primorani kretati se oprezno, sitnim koracima, često birajući kolovoz umjesto trotoara, jer su pojedini dijelovi gotovo neprohodni. 

Posebno su pogođene frekventne ulice u centru i starom jezgru grada, kao i prilazi stambenim i poslovnim objektima, gdje danima nije bilo vidljive intervencije nadležnih službi.

Stanovnici ističu da ovakvo stanje predstavlja poseban problem za starije osobe, djecu i osobe s otežanim kretanjem, te apeluju na nadležne da što prije uklone snijeg i led kako bi se osigurala sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

# SNIJEG
# FERHADIJA
# STARI GRAD
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