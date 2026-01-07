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POZIV ZENIČKE ALBE

Stotine građana Zenice došlo da čisti snijeg za 75 KM

Apel dolazi nakon višednevnih problema u funkcionisanju saobraćaja te otežanog kretanja pješaka i vozila u Zenici, u trenutku kada se javnosti nije zvanično obratila Gradska uprava niti gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović o stanju na terenu

Veliki Interes građana za čišćenje Zenice. Čitatelji Avaza

S. S.

7.1.2026

Kompanija ALBA Zenica jučer je uputila javni poziv građanima Zenice da se uključe u čišćenje i uklanjanje snijega s javnih površina na području grada, a jutros je u krugu kompanije bilo više od stotinu građana.

Iz ovog preduzeća pojasnili su da je poziv upućen zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika, niskih temperatura i obilnih snježnih padavina, s ciljem očuvanja kontinuiteta i obima pružanja komunalnih usluga.

Apel dolazi nakon višednevnih problema u funkcionisanju saobraćaja te otežanog kretanja pješaka i vozila u Zenici, u trenutku kada se javnosti nije zvanično obratila Gradska uprava niti gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović o stanju na terenu.

Kako je potvrđeno iz ALBA-e, jutrošnji odziv građana bio je veći od očekivanog te će u čišćenju snijega biti angažovano više od 100 osoba, raspoređenih u dvije smjene.

Prioritet u radu bit će čišćenje trotoara, pješačkih prelaza i najkritičnijih lokacija koje su proteklih dana građanima stvarale najveće poteškoće.

Za rad u trajanju od 7,5 sati predviđena je dnevna neto naknada u iznosu od 75 KM.

Veliki odziv građana pokazao je spremnost Zeničana da se uključe u rješavanje problema nastalih usljed obilnih snježnih padavina, ali je istovremeno ponovo otvorio pitanje organizacije, kapaciteta i odgovornosti nadležnih institucija u vanrednim zimskim uslovima.

# SNIJEG
# ZENICA
# ČIŠĆENJE
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