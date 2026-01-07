Stotine građana Zenice došlo da čisti snijeg za 75 KM

Kompanija ALBA Zenica jučer je uputila javni poziv građanima Zenice da se uključe u čišćenje i uklanjanje snijega s javnih površina na području grada, a jutros je u krugu kompanije bilo više od stotinu građana.

Iz ovog preduzeća pojasnili su da je poziv upućen zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika, niskih temperatura i obilnih snježnih padavina, s ciljem očuvanja kontinuiteta i obima pružanja komunalnih usluga.

Apel dolazi nakon višednevnih problema u funkcionisanju saobraćaja te otežanog kretanja pješaka i vozila u Zenici, u trenutku kada se javnosti nije zvanično obratila Gradska uprava niti gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović o stanju na terenu.