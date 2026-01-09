U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Peti dan kolapsa Trojke

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Peti dan kolapsa Trojke.

Sarajevo je preživjelo peti dan u potpunom kolapsu, a snijeg je samo razotkrio nesposobnost vlasti. Umjesto organizacije i odgovornosti, građani su dobili haos improvizaciju i prebacivanje krivice na one koji su već taoci Trojkinog sistema.

Urgenti centri bilježe više teških povreda, a građani ogorčeni zbog izostanka adekvatne reakcije vlasti u KS.

Džambić i službeno prvi milijarder u BiH. Vlasnik "Binga" među najbogatijim u regionu.

Analiziramo početak izborne godine i žestok obračun SDA i Trojke.

Mlada djevojka s javnošću podijelila svoju priču: Eldina traži sestru Elmu koji nikada nije imala priliku upoznati.

Mladi Luka Mikulić napravio veliki iskorak u karijeri i potpisao za Grashopers. Nakon transfera se javio iz Švicarske za "Dnevni avaz".

Ministar odbrane Zukan Helez za "Avaz" otkriva detalje misije OS BiH u Gazi.

Obilježena godišnjica ubistva potpredsjednika Vlade RBiH Hakije Turajlića.

U regionu sve više razvijaju vlastite sisteme, istražujemo gdje je BiH na tržištu dronova?

Analiziramo rezultate nakon šest godina vlasti Trojke: Sarajevska komunalna preduzeća nastavljaju gomilati gubitke.

Na stranama globusa čitajte o mogućem scenariju za preuzimanje otoka: Da li će Tramp ponuditi milion dolara svakom Grenlanđaninu?

Donosimo detalje s ročišta Marku Šljiviću: Sudsko vijeće tražilo pojašnjenja od vještakinje.

U današnjem broju poklanjamo i prilog "TV Extra“ koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja.

Ivana Krunić otkriva detalje svoje karijere i nastupa na Beoviziji.

Glumica Marijana Mikulić u intervjuu za "Avaz" otkriva sve detalje nove monodrame i životnih borbi.

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