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U SKLADU SA MOGUĆNOSTIMA

Zimske službe Mostara spremno dočekale snijeg

Ova rijetka pojava u Mostaru razveselila je mališane, dok se stariji nadaju da se snijeg neće dugo zadržati

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

9.1.2026

Zimska služba JP "Komunalno" Mostar spremno je dočekala snijeg i u skladu sa svojim mogućnostima održava saobraćajnice na području grada i okoline, rečeno je iz ovog preduzeća.

Podsjetimo, najveći grad na Neretvi jutros je osvanuo pod snježnim pokrivačem.

Ova rijetka pojava u Mostaru razveselila je mališane, dok se stariji nadaju da se snijeg neće dugo zadržati.

Trenutno umjesto bijelih pahulja već pada slaba kiša.

# SNIJEG
# HERCEGOVINA
# ZIMSKE SLUŽBE
# MOSTAR
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