Zimske službe Mostara spremno dočekale snijeg

Zimska služba JP "Komunalno" Mostar spremno je dočekala snijeg i u skladu sa svojim mogućnostima održava saobraćajnice na području grada i okoline, rečeno je iz ovog preduzeća.
VREMENSKA PROGNOZA
U SKLADU SA MOGUĆNOSTIMA
Ova rijetka pojava u Mostaru razveselila je mališane, dok se stariji nadaju da se snijeg neće dugo zadržati
Zimska služba JP "Komunalno" Mostar spremno je dočekala snijeg i u skladu sa svojim mogućnostima održava saobraćajnice na području grada i okoline, rečeno je iz ovog preduzeća.
Podsjetimo, najveći grad na Neretvi jutros je osvanuo pod snježnim pokrivačem.
Ova rijetka pojava u Mostaru razveselila je mališane, dok se stariji nadaju da se snijeg neće dugo zadržati.
Trenutno umjesto bijelih pahulja već pada slaba kiša.
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