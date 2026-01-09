Zimske službe Mostara spremno dočekale snijeg

Zimska služba JP "Komunalno" Mostar spremno je dočekala snijeg i u skladu sa svojim mogućnostima održava saobraćajnice na području grada i okoline, rečeno je iz ovog preduzeća.

Podsjetimo, najveći grad na Neretvi jutros je osvanuo pod snježnim pokrivačem.

Ova rijetka pojava u Mostaru razveselila je mališane, dok se stariji nadaju da se snijeg neće dugo zadržati.

Trenutno umjesto bijelih pahulja već pada slaba kiša.