U Bihaću otvorena izložba "9. januar – put u genocid"

Izložba pod nazivom „9. januar – put u genocid“, praćena promocijom knjige „Nastanak Republike Srpske“ otvorena je danas u Bihaću.
Savremena historija
Izložbu su organizirali Federalni arhiv i Arhiv Unsko-sanskog kantona, u saradnji s Vladom Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport USK te Institut za istraživanje zločina i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
Izložba kroz autentične arhivske dokumente otvara jedno od ključnih pitanja savremene historije Bosne i Hercegovine – šta je 9. januar i koje su njegove stvarne posljedice, te predstavlja pokušaj da se na naučno utemeljen i dokumentovan način rasvijetle procesi koji su prethodili agresiji i masovnim zločinima u BiH.
Postavka obuhvata ukupno 89 dokumenata, od kojih je 81 iz arhiva Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Instituta, a riječ je o originalnim materijalima koji svjedoče o političkim, demografskim i vojnim planovima s kraja 20. stoljeća.
Direktor Federalnog arhiva Hajrudin Ćuprija istakao je da je cilj organizatora da se kroz arhivsku građu i naučni pristup ponudi jasan odgovor na pitanje šta se danas obilježava 9. januara u entitetu Republika Srpska.
- Arhivi su pozvani da organiziraju izložbe i naučne skupove kako bi se, na osnovu dokumenata, dalo objašnjenje šta znači 9. januar. Već sam naziv ‘Republika srpskog naroda BiH’ ukazuje da je bila rezervisana za jedan narod. Nakon 9. januara uslijedili su agresija na BiH, zločini, silovanja, urbicid, kulturocid i logori, sve kao posljedica te deklaracije - naglasio je Ćuprija.
Društvena odgovornost
Direktorica Arhiva Unsko-sanskog kantona Rejhana Saračević zahvalila je Federalnom arhivu na mogućnosti da se izložba prikaže u Bihaću, ističući društvenu odgovornost arhivskih institucija.
- Naša obaveza nije samo čuvanje dokumenata, već i njihovo stavljanje u funkciju društva. Izložbe poput ove doprinose razumijevanju prošlosti, edukaciji mladih i sprječavanju zaborava. Zaborav je najopasniji saveznik ponavljanja zločina - kazala je Saračević, dodajući da izložba treba potaknuti dijalog, odgovornost i očuvanje istine za buduće generacije.
Uposlenik Federalnog arhiva Hamdo Branković naglasio je da je izložba svojevrsni odgovor na kontinuirano obilježavanje 9. januara kao neustavnog praznika, te podsjetnik da agresija na Bosnu i Hercegovinu nije bila spontana.
- Dokumenti pokazuju da su decenijama ranije rađene analize nataliteta Srba, Hrvata i Muslimana, danas Bošnjaka, te projekcije buduće demografske strukture. Zaključci tih analiza ukazivali su na rast bošnjačkog stanovništva, što se nastojalo spriječiti nasiljem i genocidom, na što jasno ukazuju dokumenti predstavljeni na izložbi, pojasnio je Branković.
Muamer Džananović, Jasmin Medić i Hikmet Karčić autori knjige "Nastanak Republike Srpske" govorili su o najznačajnijim događajima s početka devedesetih, okolnostima raspada Jugoslavije i nezavisnosti Bosne i Hercegovine, posebno fokusirajući momenat i aktivnosti koje su prethodnile osnivanju Republike srpskog naroda u BiH koja je, kako su istakli, formirana Bošnjacima u dvorištu, u sali hotela "Holiday Inn" u Sarajevu.