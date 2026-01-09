U Bihaću otvorena izložba "9. januar – put u genocid"

Izložba pod nazivom „9. januar – put u genocid“, praćena promocijom knjige „Nastanak Republike Srpske“ otvorena je danas u Bihaću.

Savremena historija

Izložbu su organizirali Federalni arhiv i Arhiv Unsko-sanskog kantona, u saradnji s Vladom Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport USK te Institut za istraživanje zločina i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

Izložba kroz autentične arhivske dokumente otvara jedno od ključnih pitanja savremene historije Bosne i Hercegovine – šta je 9. januar i koje su njegove stvarne posljedice, te predstavlja pokušaj da se na naučno utemeljen i dokumentovan način rasvijetle procesi koji su prethodili agresiji i masovnim zločinima u BiH.

Postavka obuhvata ukupno 89 dokumenata, od kojih je 81 iz arhiva Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Instituta, a riječ je o originalnim materijalima koji svjedoče o političkim, demografskim i vojnim planovima s kraja 20. stoljeća.

Direktor Federalnog arhiva Hajrudin Ćuprija istakao je da je cilj organizatora da se kroz arhivsku građu i naučni pristup ponudi jasan odgovor na pitanje šta se danas obilježava 9. januara u entitetu Republika Srpska.