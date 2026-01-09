Ledenice prijete prolaznicima u ulici Mula Mustafe Bašeskije

Ledenice formirane na krovovima zgrada u ulici Mula Mustafe Bašeskije predstavljaju potencijalnu opasnost za pješake u frekventnom dijelu centra Sarajeva, s obzirom na to da se snijeg i led s nadstrešnica još nalaze iznad pješačkih površina.

Zbog povećane opasnosti od obrušavanja snijega i ledenica s krovova stambenih i poslovnih objekata, iz Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo upozoravaju na neophodnost pojačanog opreza.

Građanima se savjetuje da izbjegavaju kretanje i zadržavanje u neposrednoj blizini zgrada s čijih krovova i nadstrešnica može doći do pada snijega ili leda.

- S obzirom na to da su, prema Zakonu o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo, za uklanjanje snijega, leda i ledenica s krovova zgrada odgovorna pravna lica kojima je povjereno upravljanje zgradama (upravitelji), ovim putem ih upozoravamo i pozivamo da odmah i bez odlaganja pristupe bezbjednom uklanjanju snijega i leda s krovova i nadstrešnica zgrada. Također, upozoravamo korisnike poslovnih zgrada, kao i građane, da i oni odmah pristupe bezbjednom uklanjanju snijega i ledenica s krovova i nadstrešnica objekata koje koriste.

Uklanjanje snijega, leda i ledenica s krovova objekata mora se vršiti uz prethodno upozorenje prolaznicima na opasnost, pri čemu se ne smije oštetiti zračna mreža, dok se istovremeno mora ukloniti i skinuti snijeg kako ne bi ometao saobraćaj na kolovozu i pješačkim stazama", poručuju iz Kantonalne uprave civilne zaštite KS.

Iz ove institucije dodatno podsjećaju da su za nepoštivanje zakonskih obaveza predviđene novčane kazne za pravna i fizička lica.