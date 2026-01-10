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Nezdrav zrak: Ovaj grad je najzagađeniji u BiH

Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali

Tuzla je jutros najzagađeniji grad. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

10.1.2026

Tuzla je jutros najzagađeniji grad u Bosni i Hercegovini sa indeksom kvaliteta 177, a okarakterisan je kao vrlo nezdrav, navodi se na stranici Ekoakcija.

Iza Tuzle je Banja Luka sa indeksom 174, dok je u Sarajevu i Prijedoru indeks kvaliteta zraka 156.

Boravak na nezdravom zraku dovodi do moguće pojave pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.

Plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti.

Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali.

# ZAGAĐENJE ZRAKA
# NEZDRAV ZRAK
# TUZLA
# BIH
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