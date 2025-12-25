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U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Može li Blanuša ispred Karana

Čitajte kako je CIK naredio ponavljanje izbora u RS na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, a među njima najviše njih u Doboju, Bratuncu, Zvorn

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

25.12.2025

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Može li Blanuša ispred Karana.

Čitajte kako je CIK naredio ponavljanje izbora u RS na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, a među njima najviše njih u Doboju, Bratuncu, Zvorniku i Laktašima. Blanuša je nakon poništavanja izbora na ovim biračkim mjestima u prednosti. Sve detaljnije čitajte na drugoj i trećoj strani.

Božićni intervju za "Dnevni avaz" dao je nadbiskup vrhbosanski Tomo Vukšić. U njemu su dominirale poruke mira i dobrote.

Otkrivamo i detalje stravičnog slučaja iz Tuzle. Nožem nasrnuo na svog brata.

Donosimo intervju s najboljim strijelcem WWin lige BiH Lukom Juričićem.

Na četvrtoj strani se bavimo problemima Koksare u Lukavcu.

Napravili smo analizu Budžeta Grada Sarajeva za 2026. godinu, a više o tome možete pročitati u rubrici "Sarajevski kanton".

Pišemo i o tome kako će se problemi s NIS-om reflektovati na Bosnu i Hercegovinu.

Analiziramo: Južna interkonekcija ne smije biti predmet političkog lešinarenja.

Na stranicama globusa čitajte kako je Ukrajina objavila kompletan mirovni plan od 20 tačaka napravljen s Amerikom.

Donosimo detalje s ročišta Ivanu Divljanu, koji je usmrtio svog prijatelja i tijelo zakopao u zemlju.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

# SVIJET
# TOMO VUKŠIĆ
# SARAJEVO
# BRAT
# TUZLA
# BIH
# DNEVNI AVAZ
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