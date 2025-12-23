U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Amerika jača NATO u Sarajevu

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Amerika jača NATO u Sarajevu.

Destabilizacija BiH neće se dozvoliti, najvažnija je poruka iz novog američkog dokumenta u vrijeme kada su pred državom dodatni sigurnosni izazovi dok se ulazi u izbornu godinu i nacionalistička retorika podjela je u ofanzivi.

Ovaj put Vašington se obavezuje da će raditi na jačanju sjedišta NATO-a u Sarajevu. Nećemo dozvoliti da se pojavi sigurnosni vakum, niti da se mir ugrozi, kaže zvaničnik NATO-a za "Avaz".

Najave novih poskupljenja stižu umjesto novogodišnjih "čestitki" građanima. Rastu cijene goriva i struje.

O tome kako BiH gubi vrijeme i novac razgovarali smo s članom Odbora za vanjske poslove EP Toninom Piculom.

Istražili smo koliko građani ove godine troše u predblagdanskoj kupovini.

Anel Bećirspahić ne odustaje od borbe za pravdu i istinu, iako se istraga o smrti Azre i njene bebe provoditi.

Noćna mora većine vozača u gradu: Gdje se parkirati u Sarajevu?

U feljtonu koji objavljujemo na 17. strani (14) čitajte kako je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković upisao i završio drugi ciklus studija dok je bio premijer KS.

Nakon propalog sastanka predstavnika Kantonalne vlade i sindikata, nastavlja se agonija medicinara u HNK, a pacijenti najviše trpe.

Na stranama sarajevskom kantona čitajte o idejnom projektu fasade sjeverne tribine stadiona Grbavica.

Talas nasilja u Beogradu, od juna do decembra zapaljeni i napadnuti brojni ugostiteljski objekti.

O novim projektima za "Dnevni avaz" govorio je pjevač Valentino Perutina.

Jedan od najboljih bh. kikboksera Mesud Selimović ostvario je veliki uspjeh van ringa i postao oficir Oružanih snaga BiH. U intervjuu za "Avaz" govorio je o svom životnom putu, izazovima, ringu i uniformi.

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