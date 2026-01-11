Kako šutnja Ustavnog suda drži BiH taocem

Bosna i Hercegovina se ovih dana ponovo našla u fiskalnom i političkom limbu zbog spora oko Globalnog fiskalnog okvira za period 2025. – 2027. godine. Taj dokument, koji usvaja Fiskalno vijeće BiH postavlja gornje granice zaduživanja i rashoda države i entiteta i bez njega se ne može zaključiti državni budžet, povećati osnovica za plaće zaposlenih u institucijama niti planirati izborni budžet. Kada je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić odbio učestvovati u radu Fiskalnog vijeća, predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto to je predstavila kao direktnu prijetnju funkcionisanju države i održavanju Općih izbora.

Ali stvarni razlog blokade nije fiskalni dokument. On je samo alat. Pravi uzrok nalazi se u mnogo dubljem sporu: da li je Vlada Republike Srpske, imenovana nakon što je Miloradu Dodiku pravosnažnom presudom oduzet mandat predsjednika RS, uopće ustavno formirana. To pitanje je od septembra pred Ustavnim sudom BiH - i Sud o njemu mjesecima ne donosi odluku.

Pravna suština spora

Pred Ustavnim sudom nalazi se zahtjev za ocjenu ustavnosti imenovanja Vlade RS, koju je Narodna skupština imenovala nakon ostavke Radovana Viškovića. Za mandatara je u septembru imenovan Savo Minić. Ključni problem je procedura: mandatara je predložio Milorad Dodik, iako mu je u tom trenutku već bio oduzet mandat predsjednika RS odlukom Suda BiH i CIK-a. Time je dovedeno u pitanje da li je ustavni lanac imenovanja uopće postojao.

Čini se da su stvari ovdje crno-bijelo i prilično jasne, ali očigledno ne i za Ustavni sud BiH koji ni nakon četiri mjeseca još nije donio odluku, pa čak ni privremenu mjeru.