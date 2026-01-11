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PUCA NIP

Prepucavanje Konakovićevih kadrova razotkriva decenijsku nesposobnost

Ademović udario na trenutno najomraženijeg direktora u Kantonu Sarajevo, ovaj mu odgovorio spiskom ogromnnih propusta koje je zatekao. Ali “zaboravio” da je to naslijeđe Konakovićeve vlasti u Sarajevu koje traje duže od 10 godina.

Dobrača, Ademović i Konaković. Fena

S. S.

11.1.2026

Delegat u Domu naroda Kemal Ademović (NiP) žestoko je udario na trenutno najomraženijeg direktora u Kantonu Sarajevo Emira Dobraču, govoreći da je izabran s liste kao četvrorangirani, doveo je u pitanje njegove kompetencije kao komunikologa, iako je riječ o stranačkom kolegi.

Direktor KJKP "Rad" Emir Dobrača mu je odgovorio sa spiskom propusta koje je zatekao, ali "zaboravio" je da je to naslijeđe Konakovićeve vlasti u Sarajevu koja traje duže od 10 godina.

I ne, ne govorimo o koalicionim partnerima, nego prethodnih nekoliko direktora ovog preduzeća je bilo iz stranke NiP. Od sredine 2020. godine ovim preduzećem u kontinuitetu upravljaju kadrovi NiP-a. 

Nakon što je Vera Arnautović napustila direktorsku poziciju sredinom 2020. godine, nju je naslijedio NiP-ovac Nijaz Salamović, koji je 2024. godine uhapšen zbog sumnji u nezakonito imenovanje za direktora ovog preduzeća.

Nakon njega je u ovu poziciju zasjeo Samir Kurtanović, a onda je tu bio i Mirsad Jašarević, obojica iz NiP-a.

Dobrača je naveo da je od svojih prethodnika, stranačkih kolega, u oktobru 2025. godine naslijedio sljedeće probleme:

- Nije izvršen pregled niti remont vozila zimske službe.

- Nije provedena nabavka neophodnih rezervnih dijelova za vozila zimske službe.

- Nisu pokrenute dodatne aktivnosti na naplati zaostalih potraživanja.

- Veći broj ugovora zaključenih od strane prethodnog rukovodstva predmet je analiza i istraga.

- Nije provedena valjana analiza cijena naplate usluge saobraćaja u mirovanju.

- Nije izvršena nabavka vage u asfaltnoj bazi.

- Radni i međuljudski odnosi u preduzeću bili su ozbiljno narušeni.

- Nije izvršeno usklađivanje prava radnika s odredbama Kolektivnog ugovora.

- Nisu pokrenuti postupci izvršenja po pravosnažnim presudama protiv pravnih i fizičkih lica.

- Nije pokrenuta nabavka dva vozila, iako je bio potpisan sporazum o sufinansiranju s Općinom Novo Sarajevo

- Predviđeni rezultat poslovanja: 3.6 miliona KM u minusu, nakon rebalansa plana poslovanja i izmjene plana javnih nabavki: 1.6 milijuna KM u minusu, a vjerovatno i manje sa završnim računom (cca oko - 1 Mil KM)

- Sve navedene probleme smo detektovali i počeli sistemski rješavati, neki su u fazi realizacije, a neki su i riješeni.

Dobrača je priznao da je stanje u KJKP "Rad" katastrofalno i da nisu odgovorili zadatku, no da je postalo "očito da je političarima potrebna tema za političke obračune" te da on neće "dozvoliti da KJKP 'Rad' uvlače u blato takvih obračuna". 

# KEMAL ADEMOVIĆ
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# EMIR DOBRAČA
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