Prepucavanje Konakovićevih kadrova razotkriva decenijsku nesposobnost

Delegat u Domu naroda Kemal Ademović (NiP) žestoko je udario na trenutno najomraženijeg direktora u Kantonu Sarajevo Emira Dobraču, govoreći da je izabran s liste kao četvrorangirani, doveo je u pitanje njegove kompetencije kao komunikologa, iako je riječ o stranačkom kolegi.
Direktor KJKP "Rad" Emir Dobrača mu je odgovorio sa spiskom propusta koje je zatekao, ali "zaboravio" je da je to naslijeđe Konakovićeve vlasti u Sarajevu koja traje duže od 10 godina.
I ne, ne govorimo o koalicionim partnerima, nego prethodnih nekoliko direktora ovog preduzeća je bilo iz stranke NiP. Od sredine 2020. godine ovim preduzećem u kontinuitetu upravljaju kadrovi NiP-a.
Nakon što je Vera Arnautović napustila direktorsku poziciju sredinom 2020. godine, nju je naslijedio NiP-ovac Nijaz Salamović, koji je 2024. godine uhapšen zbog sumnji u nezakonito imenovanje za direktora ovog preduzeća.
Nakon njega je u ovu poziciju zasjeo Samir Kurtanović, a onda je tu bio i Mirsad Jašarević, obojica iz NiP-a.
Dobrača je naveo da je od svojih prethodnika, stranačkih kolega, u oktobru 2025. godine naslijedio sljedeće probleme:
- Nije izvršen pregled niti remont vozila zimske službe.
- Nije provedena nabavka neophodnih rezervnih dijelova za vozila zimske službe.
- Nisu pokrenute dodatne aktivnosti na naplati zaostalih potraživanja.
- Veći broj ugovora zaključenih od strane prethodnog rukovodstva predmet je analiza i istraga.
- Nije provedena valjana analiza cijena naplate usluge saobraćaja u mirovanju.
- Nije izvršena nabavka vage u asfaltnoj bazi.
- Radni i međuljudski odnosi u preduzeću bili su ozbiljno narušeni.
- Nije izvršeno usklađivanje prava radnika s odredbama Kolektivnog ugovora.
- Nisu pokrenuti postupci izvršenja po pravosnažnim presudama protiv pravnih i fizičkih lica.
- Nije pokrenuta nabavka dva vozila, iako je bio potpisan sporazum o sufinansiranju s Općinom Novo Sarajevo
- Predviđeni rezultat poslovanja: 3.6 miliona KM u minusu, nakon rebalansa plana poslovanja i izmjene plana javnih nabavki: 1.6 milijuna KM u minusu, a vjerovatno i manje sa završnim računom (cca oko - 1 Mil KM)
- Sve navedene probleme smo detektovali i počeli sistemski rješavati, neki su u fazi realizacije, a neki su i riješeni.
Dobrača je priznao da je stanje u KJKP "Rad" katastrofalno i da nisu odgovorili zadatku, no da je postalo "očito da je političarima potrebna tema za političke obračune" te da on neće "dozvoliti da KJKP 'Rad' uvlače u blato takvih obračuna".