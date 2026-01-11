Prepucavanje Konakovićevih kadrova razotkriva decenijsku nesposobnost

Delegat u Domu naroda Kemal Ademović (NiP) žestoko je udario na trenutno najomraženijeg direktora u Kantonu Sarajevo Emira Dobraču, govoreći da je izabran s liste kao četvrorangirani, doveo je u pitanje njegove kompetencije kao komunikologa, iako je riječ o stranačkom kolegi.

Direktor KJKP "Rad" Emir Dobrača mu je odgovorio sa spiskom propusta koje je zatekao, ali "zaboravio" je da je to naslijeđe Konakovićeve vlasti u Sarajevu koja traje duže od 10 godina.

I ne, ne govorimo o koalicionim partnerima, nego prethodnih nekoliko direktora ovog preduzeća je bilo iz stranke NiP. Od sredine 2020. godine ovim preduzećem u kontinuitetu upravljaju kadrovi NiP-a.

Nakon što je Vera Arnautović napustila direktorsku poziciju sredinom 2020. godine, nju je naslijedio NiP-ovac Nijaz Salamović, koji je 2024. godine uhapšen zbog sumnji u nezakonito imenovanje za direktora ovog preduzeća.

Nakon njega je u ovu poziciju zasjeo Samir Kurtanović, a onda je tu bio i Mirsad Jašarević, obojica iz NiP-a.