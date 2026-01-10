Sebija Izetbegović javno ismijala Trojkinog direktora: "Bravo Dobrača"

I dalje se nižu kritike na račun Zimske službe preduzeća "Rad" zbog katastrofalne reakcije prilikom čišćenja snijega u Sarajevu.

Kako je Kanton Sarajevo osnivač i vlasnik "Rada" jasno je da Vlada Kantona Sarajevo snosi odgovornost za aktuelnu situaciju.

Posebno burne reakcije u javnost izazvao je direktor KJKP "Rad" Emir Dobrača (NIP), kritike građana nazvao neukim, ali je priznao da nije uradio posao kako treba.

- Opravdane su žalbe građana. Ja to razumijem, i ja sam građanin ovog kantona. Ovo što nam se desilo, ova količina snijega je ekstrem. Jučer ujutru nas je dočekalo 15 cm snijega što uopšte nije zanemarivo - rekao je Dobrača prije nekoliko dana za BHRT.

Novinarka ga je napomenula da nije palo snijega kao 2012. godine, te da je ove godine palo 40-50 centimetara. Pitala ga je da li se posipaju određene količine soli po pješačkim stazama.

"Izazov u padinskim dijelovima"

- Imamo izazov u padinskim dijelovima grada jer kada sol djeluje pretvara se u vodu i onda ta voda odnosi sol koju smo posul- prenijeli su mediji njegovu izjavu.

Uprkos činjenici da su meteorološke prognoze bile blagovremene Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i prvi zamjenik predsjednika Naroda i Pravde, priznao je da su javna preduzeća u potpunosti podbacila.

- To se događa onda kada kadrovi koji nisu kompetentni dođu na odgovorne pozicije, kada ih postavljaju po svaku cijenu. Posljedice toga svi osjetimo - poručio je Ademović.

Posebno je problematizirao imenovanje Dobrače, ističući da se radi o kadru koji ne dolazi iz struke, već iz svijeta marketinga.

"Politički pritisak"

Ademović je otkrio detalje samog konkursa, tvrdeći da je imenovanje izvršeno pod političkim pritiskom. Dodao je da se lično usprotivio tom imenovanju, ali da je presudila odlučnost drugih aktera u procesu.

Stanje u "RAD-u" komentirala je danas i zastupnica u Skupštini KS Sebija Izetbegović (SDA).