HNS tražio od Miokovića da podnese ostavku

Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine (HNS BiH) osudio je javni istup predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dragana Miokovića, u kojem se, kako kažu, "relativizacijom poratnih zločina nad Hrvatima grubo vrijeđa dostojanstvo žrtava, njihovih obitelji i hrvatskoga naroda u cjelini".

- Takve izjave predstavljaju opasan oblik historijskog revizionizma kojim se pokušavaju umanjiti ili posredno opravdati zločini komunističkog i partizanskog režima – sustava koji nikada nije snosio odgovornost za masovna ubojstva, progone, logore i sustavno nasilje nad Hrvatima i drugim političkim neistomišljenicima. Posljedice tog režima ostavile su iza sebe stotine tisuća nevinih žrtava, čija se patnja ne može i ne smije relativizirat - stoji u saopćenju HNS-a BiH.

Dodaje se da nositelji najviših zakonodavnih dužnosti imaju posebnu obvezu štititi dostojanstvo svih žrtava i temeljne demokratske vrijednosti.

Pritom se naglašava da u složenoj i osjetljivoj društveno-političkoj stvarnosti Bosne i Hercegovine, ovakav govor ima obilježja govora mržnje te predstavlja ozbiljnu prijetnju stabilnosti i povjerenju među konstitutivnim narodima.

U HNS-a kažu da naknadne isprike, bez obzira na njihovu formu, ne mogu umanjiti političku, moralnu i institucionalnu odgovornost za izgovorene riječi.

Podsjećaju i da su u europskom političkom i pravnom okviru svi totalitarni režimi, bez iznimki i dvostrukih kriterija, prepoznati kao zločinački te da nijedan ne smije biti izuzet od jasne i nedvosmislene osude.

- HNS BiH jasno poručuje da neće šutjeti na pokušaje ponižavanja i umanjivanja stradanja hrvatskih žrtava te poziva sve političke i društvene aktere koji se pozivaju na demokraciju, ljudska prava i europske vrijednosti da bez relativizacije i kalkulacija jasno i nedvosmisleno osude ovakve istupe - navodi se u saopćenju.

Također, HNS zahtijeva ostavku Dragana Miokovića, a najavljuje i pokretanje kaznene prijave pred nadležnim institucijama zbog javnih istupa koji, kako se ističe u priopćenju, predstavljaju poticanje nacionalne i međunacionalne mržnje te imaju izravno destabilizirajući učinak na međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini.