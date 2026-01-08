Softić: Prije sastanka o Južnoj interkonekciji Ginkel je rekao Čoviću kako treba da se ponaša

Delegat Stranke demokratske akcije (SDA) u Domu naroda PSBiH Safet Softić u jutarnjem programu na BHRT-u izjavio je kako otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džon Ginkel (John) dao upute Draganu Čoviću kako će se ponašati na sastanku o Južnoj interkonekciji.

Istakao je da je Ginkel došao u Parlamentarnu skupštinu BiH prije nedavnog sastanka o Južnoj interkonekciji u Ambasadi SAD-a u Sarajevu. Tada je, kako je naveo, otišao u kancelariju Čovića i dao mu upute kako će se ponašati na tom sastanku koji je uslijedio brzo nakon toga.

Softić je mišljenja da u domaćoj politici ne postoji niko ko bi Amerikancima smije reći ne kada je u pitanju Južna interkonekcija.

- Čak je i Čović rekao da. Otišao je sa sjednice Doma naroda u Ambasadu SAD-a na sastanak. Ja sam se informisao kako je to bilo. To jutro ja sam vidio otpravnika poslova poslova Ambasade SAD u Parlamentu BiH koji je došao u kancelariju Čovića prije tog sastanka u Ambasadi SAD-a i rekao mu kako treba da se ponaša na tom sastanku i tako je i bilo. Oko tog projekta nema greške. To je strateški interes Amerikanaca. Neće tu biti nikakvih problema - izjavio je Softić za BHRT.

Smatra kako bi ova godina mogla biti gora od prethodne jer je izborna i da aktuelna vlast neće napraviti nikakav pomak. Govoreći o prijavi Zlatka Miletića koju je podnio protiv Nikole Špirića zbog njegovog predsjedavanja Domom naroda, kazao je da ono što je Špirić radio s predsjedavanjem u Domu naroda je nezabilježeno.

- Osim njega, i Čović je kršio poslovnik, ali Špirić je to radio brutalno – kaže.

Dodao je da ne očekuje napredak u radu Doma naroda do Općih izbora.

- Tamo negdje od mjeseca maja imat ćemo aktivnu izbornu kampanju i od tada možemo očekivati samo jednu ili dvije sjednice Doma naroda i to je to – izjavio je Softić.

Govoreći o uvođenju novih tehnologija u izborni proces, kazao je da su HDZ i SNSD protiv toga jer te dvije stranke "vjerovatno najviše kradu na izborima".