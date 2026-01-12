Konačna presuda Vasviji Vidović sredinom februara

Tužilaštvo je u završnoj riječi ocijenilo da je dokazalo da je Vidović u svojstvu branioca počinila djelo sprečavanje dokazivanja, i pored toga što je Apelaciono vijeće dio dokaza označilo kao nezakonite u rješenju o ukidanju prvostepene presude, prenosi Detektor.



- Smatram da i bez ovih dokaza postoji dovoljno dokaza za osuđujuću presudu - kazala je tužiteljica Bojana Jolović.

Iskazi svjedoka

Ona je podsjetila na iskaze svjedoka, službenika Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), koji su govorili o sakrivanju telefona koji može poslužiti kao dokaz u postupku. Navela je da je Vidović u decembru 2023. došla u SIPA-u u svojstvu branioca tada uhapšenog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca.

- Opisao je momenat kada je Ranko Debevec ubacio telefon u torbu Vasvije Vidović, koju je ona prinijela - podsjetila je tužiteljica na iskaz svjedoka koji je to posmatrao kroz staklo iz druge prostorije.

Dodala je da su istražioci poslije toga više puta pitali Vidović da li ima nešto da prijavi i da je ona govorila da nema.

- To jasno govori o njenom umišljaju da prikrije dokaz - navela je Jolović.

Dodala je da je kontrolom utvrđeno da se u njenoj tašni nalazi telefon koji nije mogla otključati, nakon čega je prokomentarisala: “Vidi šta mi uradi”.

Tužiteljica je navela da, iako je Apelaciono vijeće nezakonitim označilo naredbu za pretres osumnjičene, kao i potvrdu i zapisnik o oduzimanju predmeta, iskazi svjedoka i drugi materijalni dokazi potvrđuju navode optužnice.

- Ne možemo zanemariti činjenicu da su policijski službenici, njih pet, dali konzistentne iskaze - kazala je tužiteljica.

Kako je dodala, sama Vidović je u svojoj izjavi navela da nije trebalo tako da postupi, da je bila pod stresom i da se kaje.

Jolović smatra da od otežavajućih okolnosti treba u obzir uzeti da je optužena advokat. Navela je da ostaje kod prijedloga da Vidović bude zabranjeno obavljanje advokatske djelatnosti u periodu od tri godine.

Odbrana je u završnim riječima je navela koje još dokaze smatra nezakonitim, osim onih koji su navedeni u rješenju Apelacionog vijeća.

- Nezakonito je bilo i lišenje slobode, jer je obavljeno za djelo za koje nije izdata naredba - kazala je braniteljica Nina Karačić.

"Plod otrovne voćke"

Dodala je da je zapisnik o saslušanju Vidović “plod otrovne voćke”, a da je zapisnik o uviđaju sačinjen kršenjem prava Odbrane.

Braniteljica Senka Nožica navela je da su policijski službenici nezakonito postupali, jer su je ispitivali o djelu a da joj prethodno nisu saopštili da je osumnjičena.

- Vasvija Vidović nije bila obaviještena o svom statusu, bila je obmanuta - kazala je Nožica, citirajući sudske presude kojima se ne prihvataju takve izjave policije.

Ona je navela koji dokazi po tome trebaju biti odbijeni kao nezakoniti, uključujući dijelove iskaza svjedoka.

- Tužilaštvo je moralo dokazati da su radnje Vasvije Vidović bile protivpravne i da ih je ona bila svjesna - kazala je braniteljica Edina Rešidović.

Prema njenim riječima, branilac nije dužan predati telefon koji prije toga nije bio oduzet. Navela je da je preduslov za djelo “sprečavanje dokazivanja” da se radi o sudskom postupku, a Debevec tada nije bio uhapšen po nalogu suda.