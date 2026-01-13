Helez u oproštajnu posjetu primio komandanta EUFOR-a generalmajora Barbua

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez danas je, zajedno sa zamjenicima ministra Slavenom Galićem i Aleksandrom Goganovićem, načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, general-pukovnikom Gojkom Kneževićem, zamjenicima načelnika Zajedničkog štaba OSBiH, generalmajorom Tomom Kolendom i generalmajorom Mirsadom Ahmićem, primio u oproštajnu posjetu komandanta EUFOR-a u BiH generalmajora Florin Mariana Barbua.

Stabilno okruženje

Helez je naglasio da mandat EUFOR-a, koji podrazumijeva održavanje sigurnog i stabilnog okruženja te podršku Oružanim snagama BiH kroz kolektivnu i kombinovanu obuku, ima izuzetno veliki značaj za BiH te da je saradnja tokom mandata generala Barbua bila kontinuirana i sadržajna.

Posebno je istaknuo liderstvo Barbua u realizaciji godišnje vježbe EUFOR-a "Brzi odgovor", u koju su, pored snaga iz 25 zemalja članica Evropske unije, bile uključene i Oružane snage BiH, što je predstavljalo značajnu priliku za provjeru operativnih sposobnosti i interoperabilnosti OS BiH.

Helez je naglasio i spremnost EUFOR-a da, pod rukovodstvom generala Barbua, pruži pomoć u kriznim situacijama, uključujući poplave, požare i hitne evakuacije, te istaknuo profesionalan, odgovoran i smiren pristup u složenim sigurnosnim okolnostima.

Nacionalni doprinos

- Rumunija je izuzetno respektabilna članica NATO saveza, a taj snažan vojni doprinos jasno se ogleda i kroz njen angažman u okviru snaga EU, posebno u misiji EUFOR, gdje je Rumunija najveći kontributor. Iako ste mandat obavljali u ime EU i po ovlaštenju iz Brisela, mi u BiH iskreno cijenimo i taj značajan nacionalni doprinos koji Rumunija daje misiji EUFOR-a - izjavio je Helez.