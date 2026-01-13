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VOJNI DOPRINOS

Helez u oproštajnu posjetu primio komandanta EUFOR-a generalmajora Barbua

Posebno je istaknuo liderstvo Barbua u realizaciji godišnje vježbe EUFOR-a "Brzi odgovor"

Tokom posjete. Fena

FENA

13.1.2026

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez danas je, zajedno sa zamjenicima ministra Slavenom Galićem i Aleksandrom Goganovićem, načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, general-pukovnikom Gojkom Kneževićem, zamjenicima načelnika Zajedničkog štaba OSBiH, generalmajorom Tomom Kolendom i generalmajorom Mirsadom Ahmićem, primio u oproštajnu posjetu komandanta EUFOR-a u BiH generalmajora Florin Mariana Barbua.

Stabilno okruženje

Helez je naglasio da mandat EUFOR-a, koji podrazumijeva održavanje sigurnog i stabilnog okruženja te podršku Oružanim snagama BiH kroz kolektivnu i kombinovanu obuku, ima izuzetno veliki značaj za BiH te da je saradnja tokom mandata generala Barbua bila kontinuirana i sadržajna.

Posebno je istaknuo liderstvo Barbua u realizaciji godišnje vježbe EUFOR-a "Brzi odgovor", u koju su, pored snaga iz 25 zemalja članica Evropske unije, bile uključene i Oružane snage BiH, što je predstavljalo značajnu priliku za provjeru operativnih sposobnosti i interoperabilnosti OS BiH.

Helez je naglasio i spremnost EUFOR-a da, pod rukovodstvom generala Barbua, pruži pomoć u kriznim situacijama, uključujući poplave, požare i hitne evakuacije, te istaknuo profesionalan, odgovoran i smiren pristup u složenim sigurnosnim okolnostima.

Nacionalni doprinos

- Rumunija je izuzetno respektabilna članica NATO saveza, a taj snažan vojni doprinos jasno se ogleda i kroz njen angažman u okviru snaga EU, posebno u misiji EUFOR, gdje je Rumunija najveći kontributor. Iako ste mandat obavljali u ime EU i po ovlaštenju iz Brisela, mi u BiH iskreno cijenimo i taj značajan nacionalni doprinos koji Rumunija daje misiji EUFOR-a - izjavio je Helez.

Zamjenik ministra odbrane BiH Slaven Galić izrazio je zahvalnost generalu Barbuu na njegovom sveukupnom doprinosu misiji EUFOR ALTHEA, dok je zamjenik ministra Aleksandar Goganović naglasio da je tokom njegovog mandata dodatno unaprijeđena uloga misije EUFOR-a u osiguranju mira i stabilnosti BiH, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

# MOBIH
# EUFOR
# ZUKAN HELEZ
# FLORIN MARIAN BARBU
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