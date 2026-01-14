Na putevima u BiH saobraća se po mokrom kolovozu

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a na dionicama u višim planinskim predjelima, preko mostova i vijadukta, kao i na prilazima tunelima upozoravamo na mjestimično zaleđenu cestu, poručuju iz BIHAMK-a.

Magla smanjuje vidljivost na autocesti A-1 Zenica-Tarčin, zatim na cestama: Živinice-Kladanj-Olovo, Banovići-Ribnica-Zavidovići, Tuzla-Kalesija, Mostar-Čitluk, Hutovo-Ravno, kao i na cestama na širem području: Čapljine, Tomislavgrada, Kupresa, Kiseljaka i Viteza.

Smanjena vidljivost

Vidljivost je na pojedinim dionicama u ovim područjima smanjena i ispod 50 metara.

Zbog temperaturnih inverzija i topljenja snijega, tokom dana skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona kamenja i zemlje na kolovoz, kažu iz BIHAMK-a.

- Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni prilikom kretanja. Vozači držite odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i na put ne krećite bez zimske opreme - poručuju.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.