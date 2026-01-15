Danas sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo razmatrati novi tekst Prijedloga srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH 2026 - 2028. godine.

Trebali bi biti razmatrani i prijedlozi programa rada institucija Vijeća ministara BiH za 2026. godinu, kao i Pregled realizacije zaključaka Vijeća ministara BiH za period od 1. januara do 30. septembra 2025. godine.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Nacrt osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o izmjenama i dopuni Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji, također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda današnje sjednice Vijeća ministara BiH.

Trebala bi biti razmatrana i Informacija o stavu Vijeća ministara BiH u vezi s arhivskom građom Arhiva MKSJ/odjeljenja u Hagu i/ili MKSR/odjeljenja u Aruši.

Pred ministrima bi se trebao naći i Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2023. i 2024. godinu.