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U SARAJEVU

Danas počinje dvodnevna sjednica VSTV-a BiH

Među najavljenim drugim temama, predloženo je i donošenje odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor kandidata koji će biti nominovan za sudiju

VSTV BiH. Fena

FENA

15.1.2026

Redovna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine najavljena je za 15. i 16. januar u Sarajevu.

Među najavljenim tačkama dnevnog reda su izvještaji o radu Predsjedništva VSTV-a za period juli - decembar 2025. godine te o realizaciji plana sjednica Vijeća u istom periodu.

Postupanje po zaključku Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u vezi s Prijedlogom zakona o VSTV-u te odobravanje programa edukacije sudija i tužilaca za 2026. godinu također su među najavljenim tačkama sjednice VSTV-a BiH.

Među najavljenim drugim temama, predloženo je i donošenje odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor kandidata koji će biti nominovan za sudiju u Međunarodni krivični sud te o imenovanju komisije za provođenje procedure nominacije.

Dvodnevna sjednica će biti održana u sjedištu VSTVBiH, s početkom u 9 sati.

# VSTV BIH
# SJEDNICA
# SARAJEVO
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