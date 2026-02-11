Danas počinje dvodnevna sjednica VSTV-a BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) održat će sjednicu 11. i 12. februara.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće će danas, prvog dana sjednice, razmatrati Pravilnik o ocjenjivanju rukovodećih državnih službenika u tom vijeću i Pravilnik VSTV-a BiH u vezi sa izvještavanjem o imovini i interesima, Anexa A Modaliteta za angažman nezavisnih stručnjaka država članica EU za vanjsko praćenje rada Odjela za postupanje po izvještajima o imovini i interesima VSTV-a BiH i Uputstva za popunjavanje izvještaja.

Bit će razmatran i zahtjev za davanje mišljenja na Prijedlog pravilnika o naknadama i nagradama sudija porotnika u sudovima na području Zeničko-dobojskog kantona.

Na dnevnom redu je i pitanje ravnopravne upotrebe službenih jezika i pisama u MIK softveru (Modul ličnih finansijskih izvještaja), putem kojeg se planira elektronsko dostavljanje izvještaja o imovini i interesima po pribavljanju elektronskog potpisa od podnosilaca.

Bit će razmatrana i Informacija o aktivnostima u odnosu na MONEYVAL preporučenu mjeru – mehanizam oduzimanja imovine stečene krivičnim djelom na državnom nivou.

Drugog dana sjednice VSTV-a na dnevnom redu je imenovanje predsjednika Općinskog suda u Lukavcu; predsjednika Općinskog suda u Mostaru i sudija u Vrhovni sud FBiH – Poseban odjel Vrhovnog suda FBiH za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal. Bit će i imenovanje sudije u Okružnom sudu u Bijeljini.­

Na dnevnom redu je donošenje odluke o poništenju rješenja o imenovanju sudije u Vrhovni sud Federacije BiH i donošenje odluke o ponavljanju konkursne procedure za jednu poziciju sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Davanje prijedloga Vijeća nadležnim organima u vezi sa njihovim predlaganjem i izborom predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske, je također na dnevnom redu sjednice VSTV-a.

Bit će razmatrana i Informacija o provođenju javnog konkursa za nominiranje kandidata na poziciju sudije u Međunarodnom krivičnom sudu te unapređenje pravne i psihosocijalne zaštite za žene žrtve nasilja u ratu u Bosni i Hercegovini.